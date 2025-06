Errol Musk Reached Ayodhya: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता पहुंचे अयोध्या, बेटी संग किए रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन (Watch Video)

अयोध्या, उत्तर प्रदेश: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने बुधवार को भारत की आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या का दौरा किया. प्राइवेट प्लेन से अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन किए और फिर प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा-अर्चना की.यरपोर्ट पर उतरते ही एरोल मस्क ने भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए पारंपरिक शैली में सभी का अभिवादन किया.

हनुमानगढ़ी में दर्शन के दौरान उन्होंने 'जय श्रीराम' का उद्घोष किया, जिससे वहां मौजूद श्रद्धालु भी भावविभोर हो उठे.

एलन मस्क के पिता ने किए अयोध्या मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन

#WATCH | Uttar Pradesh: Father of Tesla CEO Elon Musk and Servotec's Errol Musk offers prayers at the Hanumangarhi Temple in Ayodhya. pic.twitter.com/QjFk0viUN8

— ANI (@ANI) June 4, 2025