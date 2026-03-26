Delhi Shocker: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सनसनी; दयालपुर में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, इलाके में तनाव के बीच पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी
प्रतीकात्मक तस्वीर (File Image)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के उत्तर-पूर्वी जिले के दयालपुर इलाके (Delhi's Dayalpur Area) में बुधवार देर रात एक नाबालिग लड़के (Minor Boy) की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या (Murder)  कर दी गई. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल है. पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी कि यह वारदात दयालपुर थाना क्षेत्र के गली नंबर 13 में हुई. घायल किशोर को तुरंत शास्त्री पार्क (Shastri Park)  स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल (Jag Pravesh Chandra Hospital) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह भी पढ़ें: Bengaluru Horror: बेंगलुरु में रिश्तों का कत्ल; भीख में मिले पैसों के विवाद में बेटी, दामाद और पोते ने बुजुर्ग महिला को पीट-पीटकर मार डाला

हमले के बाद आरोपी फरार

स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह घटना देर रात उस समय हुई जब दो से तीन हमलावरों ने अचानक नाबालिग पर हमला कर दिया. हमलावरों ने उस पर चाकू से कई वार किए और मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भी बुलाया गया, जिसने अपराध स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.

शिनाख्त और सीसीटीवी की जांच

पुलिस फिलहाल मृतक की पहचान स्थापित करने के प्रयास कर रही है. आरोपियों का सुराग लगाने के लिए पुलिस आसपास के घरों और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल के शवगृह में भेज दिया है.

इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सघन तलाशी अभियान (Manhunt) शुरू किया है. जांचकर्ता हत्या के पीछे के संभावित कारणों का पता लगाने में जुटे हैं. यह भी पढ़ें: Karnataka Shocker: चिक्कमगलुरु में नागालैंड की युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन; डायरी से खुला 'प्यार के नाम पर उत्पीड़न' का राज

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में अपराध की दूसरी घटना

यह वारदात उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ही भजनपुरा इलाके में 24 मार्च को हुई एक और हत्या के ठीक बाद सामने आई है. भजनपुरा में 18 वर्षीय मोहम्मद आसिफ की एक मंदिर के पास चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. आसिफ को भी गंभीर हालत में जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

लगातार हो रही इन वारदातों ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग पुलिस से गश्त बढ़ाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.