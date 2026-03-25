Karnataka Shocker: चिक्कमगलुरु में नागालैंड की युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन; डायरी से खुला 'प्यार के नाम पर उत्पीड़न' का राज

22-year-old Linsula (Photo Credits: IANS)

चिक्कमगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) के चिक्कमगलुरु जिले (Chikkamagaluru District) में नागालैंड (Nagaland) की एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु का मामला सामने आया है. बुधवार, 25 मार्च को चिक्कमगलुरु शहर के अरविंद नगर स्थित आवास पर 22 वर्षीय लिनसुला (Linsula) का शव फंदे से लटका पाया गया. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और शुरुआती जांच में 'प्यार के नाम पर उत्पीड़न' की दर्दनाक कहानी सामने आई है.

पुलिस ने घटनास्थल से मृतका की डायरी बरामद की है, जो इस मामले में सबसे अहम सबूत बनकर उभरी है. डायरी के पन्नों में लिनसुला ने राजेश और तेजस नाम के दो युवकों का जिक्र किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, लिनसुला ने लिखा था कि ये दोनों युवक रिश्ते और प्यार के बहाने उसे लंबे समय से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. यह भी पढ़ें: West Bengal Shocker: ब्यूटी पार्लर के अंदर महिला की बेरहमी से हत्या, आरोपी कश्मीरी युवक ने भी किया सुसाइड; दक्षिण कोलकाता में सनसनी

पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष

मृतका एक स्थानीय रिसॉर्ट में काम करती थी और अपने परिवार की मुख्य सहारा थी. डायरी में उसने अपनी जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया है, जिसमें माता-पिता की देखभाल और उनके स्वास्थ्य का जिम्मा शामिल था. पुलिस के मुताबिक, वह भारी उत्पीड़न सहने के बावजूद अपने परिवार के लिए काम करना जारी रखे हुए थी.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

Basavanahalli (बसवनहल्ली) पुलिस स्टेशन में राजेश और तेजस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. जांच में यह भी सामने आया है कि घटना से ठीक पहले लिनसुला ने किविशे किनिमी नामक व्यक्ति से करीब आधे घंटे तक फोन पर बात की थी. पुलिस अब कॉल रिकॉर्ड और डायरी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है. नागालैंड में उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है. यह भी पढ़ें: Baghpat Shocker: यूपी के बागपत में भैंसा चोरी के शक में दोस्त बने दुश्मन, दिव्यांग की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में दफनाया, फिर ऐसे खुला राज

बैकग्राउंड: बाहरी राज्यों की महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध

यह घटना कर्नाटक में बाहरी राज्यों से आकर काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़ा करती है. इससे पहले नवंबर 2024 में बेंगलुरु के एक सर्विस अपार्टमेंट में असम की 19 वर्षीय माया गोगोई की उनके बॉयफ्रेंड आरव हरनी ने हत्या कर दी थी. उस मामले में आरोपी ने हत्या के बाद शव के साथ एक दिन बिताया था और वारदात के लिए क्विक कॉमर्स साइट से रस्सी मंगवाई थी.

चिक्कमगलुरु पुलिस ने आश्वासन दिया है कि लिनसुला के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.