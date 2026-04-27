Bhopal Shocker: भोपाल में कूलर को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद किशोरी ने की आत्महत्या
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

भोपाल, 27 अप्रैल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) से एक विचलित करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मामूली घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया. पुलिस के अनुसार, एक किशोरी ने अपने घर में कूलर (Cooler) को लेकर हुए झगड़े के बाद कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या (Suicide) कर ली. इस घटना ने एक बार फिर किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और अचानक पैदा होने वाले भावनात्मक तनाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना किशोरी के घर पर हुई. बताया जा रहा है कि कूलर के उपयोग या उसे लगाने की जगह को लेकर परिवार में कुछ बहस हुई थी. इस मामूली विवाद से आहत होकर किशोरी ने आत्मघाती कदम उठा लिया. जब परिजनों ने उसे फंदे से लटका पाया, तो तुरंत पुलिस को सूचित किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. यह भी पढ़ें: Bhagalpur Shocker: शादी के महज 15 दिन बाद फंदे से झूलती मिली नवविवाहिता, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

पुलिस की प्रारंभिक जांच

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती जांच में घरेलू विवाद ही उकसावे की मुख्य वजह नजर आ रही है. जांच अधिकारी परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर रहे हैं ताकि घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सकें. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या कोई अन्य कारण भी था जिसने किशोरी को इस चरम कदम के लिए प्रेरित किया.

बढ़ते आत्मघाती मामलों पर चिंता

पिछले कुछ महीनों में भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में नाबालिगों और युवाओं द्वारा छोटी-छोटी बातों या मामूली डांट-फटकार के बाद आत्महत्या करने के कई मामले सामने आए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि तात्कालिक कारण मामूली लग सकते हैं, लेकिन अक्सर इनके पीछे गहरे मानसिक तनाव या भावनात्मक अस्थिरता जैसे कारक जिम्मेदार होते हैं.

मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की अपील

पुलिस और मनोवैज्ञानिकों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे किशोरावस्था के बच्चों के व्यवहार और उनके मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहें. घरेलू परिवेश में संवाद को बेहतर बनाने और तनावपूर्ण स्थितियों को संवेदनशीलता से संभालने की आवश्यकता है. फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.