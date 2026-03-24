West Bengal Shocker: ब्यूटी पार्लर के अंदर महिला की बेरहमी से हत्या, आरोपी कश्मीरी युवक ने भी किया सुसाइड; दक्षिण कोलकाता में सनसनी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की राजधानी कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके (Southern Outskirts of Kolkata) गरिया (Garia) के महामायातला (Mahamaytala) में मंगलवार, 24 मार्च को दो शव मिलने से हड़कंप मच गया. एक ब्यूटी पार्लर (Beauty Parlour) के भीतर एक महिला की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हमलावर युवक ने भी मौके पर ही अपनी जान दे दी. पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार, यह पूरी घटना आपसी संबंधों में उपजे तनाव का परिणाम प्रतीत होती है. यह भी पढ़ें: Jaipur Shocker: राजस्थान के जयपुर में जर्मन टूरिस्ट से अभद्र हिंदी शब्द बुलवाने का मामला, VIDEO वायरल होने के बाद गिरफ्तार

दिनदहाड़े पार्लर में खूनी खेल

मृतक महिला की पहचान 50 वर्षीय रूपबानी दास के रूप में हुई है, जो गरिया के नरेंद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महामायातला में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थीं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंगलवार को कश्मीर का रहने वाला एक युवक पार्लर में दाखिल हुआ और अचानक रूपबानी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करने लगा.

हमला इतना भीषण था कि महिला खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी. इस खौफनाक मंजर को देखकर आसपास के दुकानदार और राहगीर दहशत में इधर-उधर भागने लगे. सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुँचा और महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हमलावर ने मौके पर ही दी जान

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने भी पार्लर के अंदर ही सुसाइड कर लिया. पुलिस को उसका शव पार्लर के भीतर से ही बरामद हुआ है. हालांकि पुलिस ने यह पुष्टि कर दी है कि युवक कश्मीर का निवासी था, लेकिन उसकी सटीक पहचान और नाम का खुलासा अभी नहीं हो पाया है. बारुईपुर पुलिस जिला के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस युवक की पहचान स्थापित करने के लिए तकनीकी साक्ष्यों का सहारा ले रही है. यह भी पढ़ें: Baghpat Shocker: यूपी के बागपत में भैंसा चोरी के शक में दोस्त बने दुश्मन, दिव्यांग की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में दफनाया, फिर ऐसे खुला राज

संबंधों में तनाव की आशंका

बारुईपुर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर हमें संदेह है कि युवक ने महिला की हत्या करने के बाद खुदकुशी की है. इसके पीछे किसी पुराने या तनावपूर्ण रिश्ते का हाथ होने की संभावना है. दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है.'

सुरक्षा और चुनाव के बीच बढ़ी चिंता

इस घटना ने इलाके में व्यापक सनसनी और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है. दिनदहाड़े एक सार्वजनिक स्थान पर हुई इस हत्या ने स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. चूंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर नागरिकों में चिंता बढ़ गई है.