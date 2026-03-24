Jaipur Shocker: राजस्थान के जयपुर में जर्मन टूरिस्ट से अभद्र हिंदी शब्द बुलवाने का मामला, VIDEO वायरल होने के बाद गिरफ्तार

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Jaipur Shocker: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक ऑटो रिक्शा चालक ने विदेशी महिला पर्यटक की भाषा की अज्ञानता का फायदा उठाकर उससे अभद्र और गाली-गलौज वाले शब्द बुलवाए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जयपुर की पर्यटक थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 31 वर्षीय आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, यह घटना जयपुर के ऐतिहासिक परकोटा (Walled City) इलाके में हुई थी.

धोखे से बुलवाए अभद्र शब्द

आरोपी की पहचान मोहम्मद शकील उर्फ सोहेल के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, सोहेल ने जयपुर घूमने आई एक जर्मन महिला पर्यटक को अपनी बातों में उलझाया और उसे कुछ हिंदी वाक्यांश दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया. विदेशी पर्यटक को उन शब्दों का अर्थ पता नहीं था, इसलिए उसने अनजाने में उन अपमानजनक शब्दों को दोहरा दिया. आरोपी ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जो बाद में इंटरनेट पर वायरल हो गया. यह भी पढ़े: Jaipur Shocker: कोचिंग क्लासेज की बिल्डिंग की छत से छात्रा ने की कूदने की कोशिश, टीचर ने बचाई जान, VIDEO आया सामने

जर्मन टूरिस्ट से अभद्र हिंदी शब्द बुलवाने का मामला

Jaipur News: A viral video shows an auto driver making a German tourist repeat abusive words she didn’t understand. The accused, Mohammad Sohail, was arrested after police investigation. . . . .#JaipurNews #TourismPolice #ViralVideo #MohammadSohail #GermanyTourist #BreakingNews pic.twitter.com/ZUWQKCwGjy — NewsBreak24 (@NewsBreak24Live) March 23, 2026

पुलिस की कार्रवाई

यह मामला तब प्रकाश में आया जब महिला पर्यटक ने जर्मनी लौटने के बाद 20 मार्च को यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने आरोपी के व्यवहार की कड़ी निंदा की और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वीडियो के आधार पर लोकेशन ट्रेस की और कई ऑटो चालकों से पूछताछ करने के बाद आरोपी को धर दबोचा.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

थानाधिकारी (SHO) मंजू कुमारी ने बताया कि आरोपी सोहेल के खिलाफ पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है. पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों ने इस कृत्य को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है और कहा है कि विदेशी मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार देश और शहर की छवि को नुकसान पहुंचाता है.

पर्यटक सुरक्षा और जागरूकता

पुलिस ने पीड़ित महिला पर्यटक से भी संपर्क किया है और उनसे सोशल मीडिया से वीडियो हटाने का अनुरोध किया है ताकि उनकी निजता बनी रहे. यह घटना लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा और स्थानीय सेवा प्रदाताओं के जिम्मेदार आचरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. राजस्थान पुलिस ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने और पर्यटन क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी पुख्ता करने की बात कही है.