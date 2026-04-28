Bengaluru Fire Video: कर्नाटक के बेंगलुरु में बड़ा हादसा, नंदिनी लेआउट में भीषण आग, जान बचाने के लिए PG से कूदीं 50 महिलाएं; देखें भयावह वीडियो

Bengaluru Fire

Bengaluru Fire Video: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के नंदिनी लेआउट इलाके में रविवार देर रात एक भीषण अग्निकांड से हड़कंप मच गया. एक एलईडी (LED) गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते पास स्थित महिलाओं के पेइंग गेस्ट (PG) आवास को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पीजी में फंसी लगभग 50 महिलाओं को अपनी जान बचाने के लिए इमारत की ऊपरी मंजिलों से नीचे कूदना पड़ा. गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

शॉर्ट सर्किट से भड़की आग

शुरुआती जांच के अनुसार, आग राजकुमार मेमोरियल के पास स्थित एक गोदाम में लगी थी, जहां एलईडी बैनर रखे हुए थे. दमकल विभाग का अनुमान है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है. गोदाम में रखे ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग तेजी से फैली और बगल की चार मंजिला पीजी इमारत को पूरी तरह धुआं और लपटों ने घेर लिया.

नंदिनी लेआउट में भीषण आग

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जान बचाने के लिए ऊंची मंजिलों से लगाई छलांग

जब आग की लपटों और काले धुएं ने बाहर निकलने के सभी रास्तों को बंद कर दिया, तो पीजी में रह रही युवतियों के बीच भगदड़ मच गई. खुद को सुरक्षित रखने का कोई रास्ता न देख, लगभग 50 महिलाओं ने जान हथेली पर रखकर ऊपर की मंजिलों से छलांग लगा दी. स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी निवासियों को बाहर निकाल लिया गया है और किसी की जान नहीं गई है.

संपत्ति का भारी नुकसान

इस भीषण आग की चपेट में आने से गोदाम के बाहर खड़े वाहन, जिनमें एक मोटरसाइकिल और एक पिकअप वाहन शामिल था, पूरी तरह जलकर खाक हो गए. गर्मी इतनी अधिक थी कि पास के घरों की दीवारों में दरारें आ गईं और खिड़कियों के कांच टूट गए. दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया.

पुलिस जांच और सुरक्षा मानक

बेंगलुरु पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या गोदाम और पीजी भवन में अग्नि सुरक्षा मानकों (Fire Safety Norms) का पालन किया गया था. हालांकि प्राथमिक तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.