Delhi Air Quality Update: दिल्ली-NCR की हवा आज फिर ख़राब श्रेणी में, लोगों को सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 362 दर्ज

(Photo Credits ANI)

Delhi Air Quality Update: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की वायु गुणवत्ता गुरुवार सुबह भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी रही. जिससे राजधानी में रहने वाले लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह 6 बजे राजधानी का समग्र एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 362 दर्ज किया गया. दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के आरके पुरम क्षेत्र में भी AQI 362 के साथ ‘बहुत खराब’ स्तर बना हुआ है.पटपड़गंज का AQI 361 और इंडिया गेट के आसपास का AQI 353 रहा, जो इसी श्रेणी में आता है.

आइएमएस और अक्षरधाम मंदिर के आसपास का AQI क्रमशः 342 और 350 दर्ज किया गया. आनंद विहार क्षेत्र में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच चुकी है, जहाँ AQI 428 रिकॉर्ड किया गया. यह भी पढ़े: Delhi NCR Weather Update: दिल्ली की आबोहवा फिर हुई जहरीली! आसमान में छाई धूल और धुंध की चादर, एयर क्वालिटी ‘बेहद खराब’ (Watch Video)

दीपावली के एक दिन बाद मंगलवार को भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में थी, जब CPCB ने शाम 4 बजे समग्र AQI 351 बताया था। इसके बाद बुधवार को भी हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने रविवार को मौसमी हालात और वायु गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए पूरे एनसीआर में GRAP के स्टेज-II के तहत 12-पॉइंट एक्शन प्लान लागू करने का निर्णय लिया ताकि प्रदूषण में और वृद्धि को रोका जा सके.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि निर्माण कार्यों में 21 प्रतिशत और नए वाहनों के पंजीकरण में 8 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद राजधानी की वायु गुणवत्ता स्थिर बनी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार दीपावली के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है. जहां 2020 में AQI 462 था, वहीं 2024 में 360 और 2025 में 351 दर्ज किया गया.