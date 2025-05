Delhi NCR Weather Update: दिल्ली की आबोहवा फिर हुई जहरीली! आसमान में छाई धूल और धुंध की चादर, एयर क्वालिटी ‘बेहद खराब’ (Watch Video)

Delhi NCR Weather Update: दिल्ली और एनसीआर (NCR) के लोग आज सुबह आंखें मलते हुए उठे, तो उन्हें अपने सामने धूल और धुंध से ढकी एक भूरी सी दुनिया दिखी. दरअसल, आज सुबह हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़े बताते हैं कि गुरुवार शाम 7 बजे तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 305 पहुंच गया, जो ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में आता है. एक दिन पहले यानी बुधवार को यही AQI सिर्फ 135 (मध्यम) था.

इंडिया गेट के पास शुक्रवार को भी AQI 249 रिकॉर्ड किया गया. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर हालात और भी खराब रहे.

#Delhi woke up to poor air quality today. The #AQI around India Gate was recorded at 249, which the Central Pollution Control Board classified as ‘poor’.#AirQuality pic.twitter.com/pepjwT347e

— DD News (@DDNewslive) May 16, 2025