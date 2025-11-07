दिल्ली ATC सिस्टम फेल; मुंबई एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, कई बड़े एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स प्रभावित
Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | PTI

मुंबई: देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को अचानक तकनीकी खराबी ने हड़कंप मचा दिया. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से जुड़े ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में खराबी आने के बाद उड़ानों की प्लानिंग में बड़ी अड़चन पैदा हो गई. इसका असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुंबई, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी समेत अन्य बड़े एयरपोर्ट्स पर पहुंच गया.

छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि, “दिल्ली के AMSS सिस्टम में खराबी के चलते उड़ानों में देरी हो सकती है. अधिकारी इस समस्या को जल्द ठीक करने में जुटे हैं. यात्री अपनी फ्लाइट से जुड़ी जानकारी एयरलाइंस से लेते रहें.”

दिल्ली से उड़ान भरकर विभिन्न शहरों में जाने वाली फ्लाइट्स में देरी होने से उनकी ऑनवर्ड जर्नी पर भी असर पड़ रहा है. कई फ्लाइट्स घंटों तक टेकऑफ का इंतजार करती रहीं, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई.

मुंबई एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी

देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल दिल्ली एयरपोर्ट पर यह सिस्टम फेलियर 300 से ज्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को प्रभावित कर गया. कंट्रोलर्स को उड़ानों की योजनाएं हाथ से प्रोसेस करनी पड़ रही हैं, जिसके चलते देरी और बढ़ रही है.

इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, अक्षाऐयर समेत कई एयरलाइंस ने उड़ानों के लेट होने की पुष्टि की. कई अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ा

मैलवेयर अटैक की आशंका?

सूत्रों के मुताबिक, यह सिर्फ सामान्य तकनीकी गलती नहीं हो सकती. प्राथमिक जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि, “ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में मैलवेयर के जरिए ओवरलोड पैदा किया गया, जो सिस्टम इंटरफेस और रडार सिंक मॉड्यूल्स को टारगेट कर रहा है.” हालांकि, जांच अभी जारी है और आधिकारिक रूप से साइबर अटैक की पुष्टि नहीं की गई है.

कब तक सामान्य होगा संचालन?

AAI ने कहा है कि तकनीकी टीमें लगातार काम कर रही हैं. जैसे ही AMSS पूरी तरह बहाल होगा, फ्लाइट संचालन सामान्य हो जाएगा. यात्रियों से शांत रहने और नियमित अपडेट लेने की अपील की गई है.