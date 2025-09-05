VIDEO: दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री की तबियत बिगड़ी, अचानक हुआ बेहोश, सीआईएसएफ के जवान ने CPR देकर बचाई जान

दिल्ली: दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) के टर्मिनल (Terminal) 1 पर एक यात्री की जान जाते जाते बची. यहां पर चेकिंग के दौरान एक यात्री की अचानक तबियत खराब हो गई.मौके पर मौजूद सीआईएसएफ (CISF) के जवान वीरेंद्र सिंह ने यात्री को सीपीआर देना शुरू किया. जिसके बाद यात्री होश में आया और इसके बाद यात्री को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया. जानकारी के मुताबिक़ यात्री का नाम मोहम्मद मुख्तार आलम है. बताया जा रहा है की उनकी सुरक्षा जांच के दौरान उनकी तबियत खराब हो गई और वे बेहोश हो गए. इस दौरान मौके पर मौजूद सीआईएसएफ के अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बिना देर किए यात्री को सीपीआर देना शुरू किया.
जिसके कारण यात्री को होश आ गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री को आया हार्ट अटैक, CISF के जवान ने CPR देकर की जान बचाई, वीडियो वायरल
दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री की तबियत बिगड़ी
दिल्ली एयरपोर्ट T1 पर CISF जवान की तत्परता से बची यात्री की जान. गया जाने वाले यात्री की अचानक सुरक्षा जांच क्षेत्र के पास तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया. मौके पर मौजूद CISF के जवान वीरेंद्र सिंह ने तुरंत CPR देकर उसकी जान बचाई...#Delhi #Delhiairport #CISF #CCTV #Nedricknews pic.twitter.com/AzVYn2LDcy
— Nedrick News (@nedricknews) September 4, 2025
यात्री को सीपीआर देकर बचाई जान
जानकारी के मुताबिक़ यात्री मोहम्मद मुख़्तार आलम नाम के यात्री की सुरक्षा जांच के दौरान तबियत खराब हो गई. इसी दौरान मौके पर मौजूद सीआईएसएफ (CISF) के जवान वीरेंद्र सिंह ने सीपीआर देकर मरीज की जान बचा ली. इसके बाद मौके पर डॉक्टर्स भी पहुंचे और मरीज को हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया.
सतर्कता से बची जान
इस दौरान अगर सीआईएसएफ ने मौके पर तुरंत यात्री को सीपीआर (CPR) नहीं दिया होता. तो यात्री की जान भी जा सकती थी. इस घटना के बाद सीआईएसएफ के जवान की सभी ने तारीफ़ है.