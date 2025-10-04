VIDEO: बुजुर्ग सास के साथ बहु ने की बेरहमी से मारपीट, गालियां देते हुए बाल पकड़कर पीटा, पंजाब का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

Credit-(X,@Khushi75758998)

गुरुदासपुर, पंजाब: बुजुर्ग माता पिता के साथ उनके बेटों और बहु की ओर से ही मारपीट की कई घटनाएं आएं दिन सामने आती है. ऐसा ही एक वीडियो अब पंजाब (Punjab) के गुरदासपुर जिले (Gurdaspur District) से सामने आया है. जहांपर एक महिला अपनी बुजुर्ग सास के साथ मारपीट कर रही है और उन्हें गलियां दे रही है. इस दौरान हाथ में ग्लास लेकर भी बुजुर्ग के साथ मारपीट करती है. बुजुर्ग महिला के बाल पकड़कर मारपीट बहु ने की है. इस दौरान एक लड़का कहता, मम्मा मत मारों.इस वीडियो वायरल के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस महिला पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

क्या है पूरा मामला ?

ये घटना पंजाब के गुरदासपुर जिले थाना तिब्बड़ के अधीन गांव कोठे से सामने आई है. बहू ने अपनी बुजुर्ग सास के साथ जमकर मारपीट की.सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो वायरल होने के बाद सिख संगठनों के सदस्य पीड़िता से मिलने पहुंचे.उन्होंने बुजुर्ग महिला से पूरे मामले की जानकारी ली और आश्वासन दिया कि यदि भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा हुई तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.संगठन ने पुलिस प्रशासन से भी आरोपी महिला के खिलाफ कदम उठाने की मांग की है.

महिला को है शराब पीने की लत

परिवार के सदस्यों के अनुसार, आरोपी महिला रोज़ शराब पीकर घर में झगड़ा करती थी. बुजुर्ग सास के साथ उसका व्यवहार लगातार हिंसक और अपमानजनक रहता था. परिवार का कहना है कि महिला संपत्ति अपने नाम कराने के लिए लगातार दबाव डालती थी.पीड़ित बुजुर्ग महिला के पोते ने बताया कि उसकी मां अक्सर दादी के साथ लड़ाई करती और गालियां देती थी. रविवार को भी बहू ने दादी को गालियां दीं, तभी बुजुर्ग महिला ने घटना का वीडियो बना लिया. पोते ने कहा कि बहू का यह व्यवहार लंबे समय से चल रहा है.पंजाब राज्य महिला आयोग (State Women Commission) ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस (Police) से रिपोर्ट तलब की है. आयोग ने आरोपी महिला के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है.