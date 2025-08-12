Etawah: इटावा में बहु ने बुजुर्ग सास को बुरी तरह पीटा, मारपीट का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@pratik_khare_)

इटावा, उत्तर प्रदेश: घर में बुजुर्गों के साथ परिवार के लोग ही मारपीट करने की कई घटनाएं सामने आती है. सास बहु के विवाद भी आएं दिन सामने आते है. अब उत्तर प्रदेश के इटावा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद लोगों में रोष फैल गया है. सास और बहु के बीच विवाद के बाद अपनी बच्ची के सामने बहु ने सास की बेरहमी से पिटाई की. बाल पकड़कर सास को पीटा गया. बताया जा रहा है की इस दौरान जेठ ने ये पूरी घटना वीडियो बना लिया. इस घटना के बाद बहु ने सास और ससुर के खिलाफ पुलिस स्टेशन दहेज़ प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर इस घटना की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि बहु प्रगति पोरवाल अपनी तीन साल की बेटी का स्कूल में दाखिला कराने के लिए घर से निकलने की तैयारी कर रही थी. इस दौरान किसी बात पर उसकी सास के साथ कहासुनी हो गई.तू तू मैं मैं का ये विवाद हाथापाई में बदल गया. वीडियो फुटेज में दोनों को धक्का-मुक्की और मारपीट करते देखा जा सकता है. बहु का आरोप है कि उसकी सास ने उस पर हाथ उठाया और जेठ ने पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया.प्रगति पोरवाल ने थाने में शिकायत देकर सास और जेठ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है. उसने आरोप लगाया कि वीडियो को जानबूझकर वायरल किया गया ताकि उसकी छवि खराब हो.

पुलिस जांच जारी

पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विवाद परिवार में लंबे समय से चल रहे तनाव का नतीजा है. फिलहाल जांच पूरी होने तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है.