Cyclone Shakti Update: तूफान चक्रवात 'शक्ति' को लेकर IMD का अलर्ट, ठाणे समेत कोकण में बारिश का अनुमान, जानें मुंबई में क्या रहेगा असर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Cyclone Shakti Update:  महाराष्ट्र में मानसून भले ही विदाई के करीब है, लेकिन राज्य में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है. अरब सागर में बना तूफान चक्रवात 'शक्ति' खतरा बना हुआ है. इस दौरान ठाणे और कोकण क्षेत्र में बारिश का अनुमान भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जारी किया है.

कोकण क्षेत्र में 9 अक्टूबर तक बारिश का अनुमान

हालांकि अरब सागर में बना चक्रवात 'शक्ति' सोमवार तक कमजोर हो गया है, जिससे बड़ा खतरा टल गया है. इसके बावजूद कोकण क्षेत्र में 9 अक्टूबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जाहिअर किया गया हैं. यह भी पढ़े: Cyclone Shakti: चक्रवात तूफ़ान ‘शक्ति’ के चलते मुंबई सहित महाराष्ट्र में आज बारिश का अलर्ट, जानें प्रदेश में 6 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम

पालघर-ठाणे सहित अन्य जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट

 तूफ़ान चक्रवात 'शक्ति' को देखते हुए पालघर और ठाणे जिलों में मंगलवार को, जबकि सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों में गुरुवार को 'यलो अलर्ट' जारी किया गया है. वहीं, मुंबई में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है. यानी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश की संभावना नहीं है.

चक्रवात 'शक्ति' की तीव्रता 7 अक्टूबर तक हो सकती है कम

चक्रवात 'शक्ति' रविवार तक तीव्र स्थिति में था, लेकिन सोमवार को यह पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगा और 7 अक्टूबर तक इसकी तीव्रता कम होकर एक निम्न दबाव क्षेत्र में बदल जाएगी। यह स्थिति महाराष्ट्र से दूर रहेगी, प्रादेशिक मौसम विभाग ने बताया है.

मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह

अरब सागर में चक्रवात 'शक्ति' के कारण लहरें ऊंची उठने की संभावना है, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है. मानसून की वापसी फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन जल्द ही फिर से सक्रिय होने की उम्मीद है.

6 अक्टूबर यानी आज, अरब सागर के पश्चिम-मध्य हिस्सों में ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई गई है. साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों में भी समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना है. इसलिए इन प्रदेशों के मछुआरों को 7 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है.