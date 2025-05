CRPF Personnel Held by NIA: पाकिस्तान को सेना से जुड़ी जानकारी भेज रहा था सीआरपीएफ जवान, एनआईए ने जम्मू कश्मीर से किया गिरफ्तार; नौकरी से भी बर्खास्त

CRPF Personnel Held by NIA: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सीआरपीएफ के एक जवान (CRPF Jawan) को देश के खिलाफ जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी जवान की पहचान मोतीराम के रूप में हुई है, जो जम्मू-कश्मीर में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) के पद पर तैनात था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोतीराम जाट (CRPF personnel Moti Ram Jat Arrested) के सोशल मीडिया हैंडल पर नजर रखने के दौरान कुछ संदिग्ध गतिविधियों का पता चला. इसके बाद CRPF और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने उससे पूछताछ की.

शुरुआती जांच में जब पुख्ता सबूत मिले तो उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दिया गया. इसके अलावा CRPF ने उसी दिन उसे सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया.

The National Investigation Agency (NIA) has arrested a CRPF personnel, Moti Ram Jat, from Delhi for sharing sensitive national security information with Pakistan Intelligence Officers (PIOs) since 2023. According to the NIA, the accused was involved in espionage activities and… pic.twitter.com/S0ss6bdKYK

— IANS (@ians_india) May 26, 2025