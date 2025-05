Jyoti Malhotra को पाकिस्तान में मिलती थी VIP सिक्योरिटी? स्कॉटिश यूट्यूबर Callum Mill ने उठाए सवाल; नया VIDEO आया सामने

Jyoti Malhotra Spy Case: यूट्यूबर और ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. इस बीच उनका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लाहौर स्थित अनारकली बाजार में करीब 6 से 7 हथियारबंद लोगों के साथ घूमती नजर आ रही हैं. इन लोगों के हाथों में AK-47 जैसी राइफलें हैं और वे किसी VIP सुरक्षा दस्ते की तरह उनकी सुरक्षा करते दिख रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान से संबंधों पर फिर से सवाल उठने लगे हैं.

इस वीडियो को एक स्कॉटिश यूट्यूबर कैलम मिल (Callum Mill) ने शूट किया है, जो अपने चैनल Callum Abroad के जरिए पाकिस्तान की यात्रा कर रहे थे.

- Scottish You Tuber Callum Mill uploaded this video in March 2025

- Pakistani spy Jyoti Malhotra was walking through Pak streets with 6 men armed with AK-47 rifles

- Why was there so much security for an ordinary YouTuber?

This ISI agent's friends & relatives should be… pic.twitter.com/wTWOSlR0sM

— BALA (@erbmjha) May 26, 2025