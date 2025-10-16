MP के छतरपुर में दिनदहाड़े इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से 7 लाख रुपये की चोरी, CCTV में कैद हुआ नाबालिग चोर; देखें VIDEO

(Photo Credits NDTV)

Thief Caught on CCTV: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बस स्टैंड के पास स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर बुधवार दोपहर एक सनसनीखेज चोरी की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. दुकानदार उदय सिंह कुशवाहा के 7 लाख रुपये के नोटों से भरे बैग को एक नाबालिग चोर ने महज सेकंडों में चुरा लिया. शाम को जब दुकानदार को रुपये की जरूरत पड़ी और उन्होंने बैग की तलाश की, तो वह गायब मिला, जिससे दुकान में खलबली मच गई.

दुकान में 7 लाख रुपये की चोरी

दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर एक नाबालिग लड़के का चेहरा साफ नजर आया। वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि चोर दुकान में घुसता है, काउंटर के पास पहुंचकर नोटों से भरा बैग उठाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से भाग जाता है. ऐसा प्रतीत होता है कि उसे दुकान में लगी 'तीसरी आंख' (सीसीटीवी) की जानकारी नहीं थी, जिसने उसकी हरकत को रिकॉर्ड कर लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह भी पढ़े: VIDEO: भगवान को तो बख्श देते! बागपत के 200 साल पुराने मंदिर में महिला ने की चोरी, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

सीसीटीवी में कैद हुआ चोर

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही दुकानदार ने तुरंत कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर नाबालिग चोर की शिनाख्त कर ली है. कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि आसपास के अन्य सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है. हालांकि, चोर अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस की अपील

यह घटना जिले में दिनदहाड़े होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर चिंता का विषय बन गई है. पुलिस ने दुकानदारों और व्यापारियों से सतर्क रहने और अपने प्रतिष्ठानों में मजबूत सीसीटीवी सिस्टम लगाने की अपील की है. फिलहाल, पुलिस चोरी गए रुपये की बरामदगी और मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.