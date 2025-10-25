Bulandshahr Shocker: सांप के काटने से 13 साल पहले हुई थी मौत, परिजनों ने शव को गंगा में किया था प्रवाहित; अब जीवित घर लौटा किशोर

Bulandshahr snake bite incident (Photo Credits: Pixabay)

Bulandshahr Deepu Found Alive: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां सूरजपुर टीकरी गांव (Tikri Village, Rajpur) में लगभग 13 साल पहले सर्पदंश से मृत घोषित किया गया एक किशोर जीवित घर लौट आया है. हरियाणा के पलवल (Palwal, Haryana) स्थित एक आश्रम से युवक के बरामद होने की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिवार और गांव के लोग खुशी से झूम उठे. शुक्रवार शाम जब सपेरे बंगाली नाथ बाबा युवक को लेकर पहुंचे, तो पूरा इलाका स्तब्ध रह गया.

ये भी पढें: Bulandshahr Shocker: बुलंदशहर के ज्वेलरी शोरूम से उड़ाया ₹6 लाख का हार, CCTV में कैद हुई वारदात; ‘चोर दंपति’ जयपुर से गिरफ्तार

कैसे हुई थी युवक की मौत?

जानकारी के अनुसार, गांव के सुखपाल सैनी के बेटे दीपू को 13 साल की उम्र में घास के ढेर से दरांती निकालने गए एक सर्प ने काट लिया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और उसके परिवार ने उसके शव को ब्रजघाट स्थित गंगा में प्रवाहित कर दिया. हालांकि, अब सपेरों का दावा है कि उन्होंने दीपू का शव गंगा से निकालकर पलवल के नागल गांव स्थित बंगाली नाथ बाबा के आश्रम (Ashram of Bangali Nath Baba) में पहुंचा दिया था.

बेटे को जीवित देखकर भावुक हुई मां

बाबा का कहना है कि अपने गुरु के आशीर्वाद और उपचार के बाद, उन्होंने दीपू को वापस जीवित कर दिया. दीपू को पलवल आश्रम में रखा गया. जब दीपू की मां सुमन देवी को यह बात पता चली, तो वह अपने बेटे को देखने गईं और उसे जीवित देखकर भावुक हो गईं.

युवक को देखने गांव में जमा हुई भीड़

शुक्रवार देर शाम जब बाबा दीपू को लेकर सूरजपुर टीकरी पहुंचे, तो गांव में भीड़ जमा हो गई. सभी लोग उसे देखने आए. हालांकि, शनिवार को बाबा उसे वापस अपने आश्रम ले गए. यह पूरी घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई है.