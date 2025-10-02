पाक खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करता पकड़ा गया यूट्यूबर, 2022 से पाकिस्तान को दे रहा था खुफिया जानकारी

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

हरियाणा पुलिस (Haryana Police) ने पलवल (Palwal) जिले से एक यूट्यूबर वसीम अकबर (Wasim Akram) को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह पाकिस्तान (Pakistan) की खुफिया एजेंसी ISI और पाक हाई कमीशन (Pak High Commission) के लिए जासूसी कर रहा था. पुलिस की इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. वसीम अकबर पलवल जिले के कोट गांव का रहने वाला है. वह एक यूट्यूब चैनल चलाता था जिस पर वह मेवात के इतिहास से जुड़े वीडियो पोस्ट करता था. लेकिन जांच में सामने आया कि पिछले तीन सालों से वह पाक एजेंट्स के संपर्क में था और उन्हें सिम कार्ड उपलब्ध कराता था.

मोबाइल से मिले चौंकाने वाले सबूत

पुलिस जांच में अकबर के मोबाइल से कई आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं. इनमें कुछ मैसेज डिलीट किए गए थे जिन्हें साइबर सेल रिकवर करने की कोशिश कर रही है. ये मैसेज पाकिस्तान से उसके कनेक्शन की पुष्टि करते हैं.

तौफीक ने खोली पोल

पिछले हफ्ते पलवल पुलिस ने अलीमेव गांव के तौफीक को पाक जासूस होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. पूछताछ में तौफीक ने वसीम अकबर का नाम सामने लाया. तौफीक पर 2022 से पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेजने का आरोप है.

कब जुड़ा पाकिस्तान से?

जांच में पता चला है कि साल 2021 में जब अकबर ने इस्लामाबाद वीजा के लिए अप्लाई किया, तभी उसकी मुलाकात पाकिस्तानी एजेंट दानिश से हुई. हालांकि, परिवार का कहना है कि वह कभी पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन पुलिस के पास कई सीधे और अप्रत्यक्ष सबूत हैं जो उसके पाकिस्तानी लिंक की ओर इशारा करते हैं.

पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच

एसपी वरुण सिंगला ने मामले की जांच पलवल क्राइम ब्रांच और अन्य एजेंसियों को सौंप दी है. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) भी इस मामले में सक्रिय है. पुलिस को शक है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.