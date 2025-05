BREAKING: गुरदासपुर में आज रात 9 बजे से कल सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से ब्लैकआउट का आदेश

गुरदासपुर: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के चलते गुरदासपुर जिले की जिला प्रशासन ने जिले में 8 मई रात 9 बजे से 9 मई सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से ब्लैकआउट का आदेश जारी किया है. यह कदम सुरक्षा और सैन्य संचालन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, ब्लैकआउट के दौरान सभी प्रकार की लाइट्स और प्रकाश व्यवस्था को बंद किया जाएगा ताकि किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई के समय दुश्मन को कोई भी जानकारी न मिल सके. इस दौरान जिले में बिजली की आपूर्ति को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार के मुनाफे या खतरे से बचा जा सके.

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस समय का पालन करें और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. यह कदम सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और इस दौरान सुरक्षा बलों की ओर से निगरानी और सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी.

Punjab | Gurdaspur District Administration orders complete blackout in the district from 9:00 pm on 8th May to 5:00 am on May 9

