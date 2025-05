BREAKING: पंजाब के फिरोजपुर में घुसपैठ की नाकाम कोशिश, BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर किया

पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने 7-8 मई की दरमियानी रात एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को नष्ट कर दिया. सूत्रों के अनुसार, यह घुसपैठिया अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करते हुए सुरक्षा की दीवार की ओर बढ़ रहा था, और वह अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था.

BSF के चौकस जवानों ने घुसपैठिए को देखा और उसे चुनौती दी. जैसे ही घुसपैठिए ने आगे बढ़ने की कोशिश की, BSF जवानों ने उसे गोली मार दी. इसके बाद, सुबह के समय शव को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

Border Security Force has neutralized a Pakistani intruder in Punjab's Ferozpur sector on the intervening night of May 7-8: Sources

The Pakistani intruder was observed crossing the International Border purposefully and moving towards border security fence taking advantage of… pic.twitter.com/u7MGLGLptX

— ANI (@ANI) May 8, 2025