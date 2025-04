BREAKING: सभी मुख्यमंत्रीयों को अमित शाह का निर्देश, पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर तत्काल भेजें वापस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे अपने-अपने राज्यों में पाकिस्तान के नागरिकों की पहचान करें और उन्हें तत्काल पाकिस्तान भेजने के लिए जरूरी कदम उठाएं. सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय द्वारा यह निर्देश सभी राज्य सरकारों को भेजा गया है ताकि पाकिस्तान के नागरिकों की उपस्थिति को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके.

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चली सीसीएस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ पांच बड़े फैसले लिए गए हैं. एक फैसले में भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए जाने वाले वीजा पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही सार्क वीजा छूट योजना (SVES) को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है. SVES वीजा के तहत भारत की यात्रा करने वाले वीजाधारकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है. इसके अलावा अन्य वीजा धारक 1 मई तक पाकिस्तान लौट सकते हैं.

Union Home Minister Amit Shah is speaking to all chief ministers on the issue, asking them to identify all Pakistan nationals in their respective states and take steps to ensure their prompt return to Pakistan: Sources pic.twitter.com/7MgHqkmRoe

— ANI (@ANI) April 25, 2025