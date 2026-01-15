BMC Election Voting Live Updates: मुंबई में बीएमसी के लिए चुनाव जारी, Uddhav Thackeray ने परिवार के साथ बांद्रा में डाला वोट (Watch Video)
Uddhav Thackeray | X

मुंबई: देश की सबसे अमीर महानगरपालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के लिए आज सुबह से मतदान जारी है. इस महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के बीच शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) , उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और युवा नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला.

मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. ठाकरे परिवार सुबह करीब 10:30 बजे पोलिंग बूथ पहुंचा और कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया. वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने मुंबई के नागरिकों से बड़ी संख्या में बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की. यह भी पढ़े: BMC Election Voting Live Updates: मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने परिवार के साथ डाला वोट, लोगों और समर्थकों की उमड़ी भीड़

उद्धव ठाकरे ने डाला वोट

'मुंबई के स्वाभिमान' की लड़ाई

उद्धव ठाकरे ने मतदान के बाद कहा कि यह चुनाव केवल नगर निगम के पार्षदों को चुनने के लिए नहीं, बल्कि मुंबई के स्वाभिमान और इसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है. उन्होंने विश्वास जताया कि मुंबई की जनता शहर के विकास और उसकी पहचान की रक्षा के लिए सही फैसला लेगी. आदित्य ठाकरे ने भी युवाओं से अपील की कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें.

मतदान का समय और सुरक्षा व्यवस्था

मुंबई की सभी 227 सीटों पर सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। चुनाव आयोग ने मुंबई में करीब 10,231 मतदान केंद्र बनाए हैं। शहर में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 25,000 से अधिक पुलिस कर्मियों और होमगार्ड्स की तैनाती की गई है।

कब आएंगे नतीजे?

आज हो रहे मतदान के बाद मतों की गिनती कल, यानी 16 जनवरी 2026 को की जाएगी.दोपहर तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि एशिया की सबसे बड़ी महानगरपालिका की कमान इस बार किसके हाथों में होगी. महायुति और महाविकास अघाड़ी, दोनों ने ही इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.