BMC Election Voting Live Updates: मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने परिवार के साथ डाला वोट, लोगों और समर्थकों की उमड़ी भीड़

BMC Election 2026 Live Update: मुंबई में आज बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. चार साल से प्रशासक के अधीन चल रही देश की सबसे अमीर नगर निगम के लिए 227 वार्डों में मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे. सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं, वहीं चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए कड़े इंतजाम किए हैं. इस बीच दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे. वह मुंबई के एक मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालते नजर आए. मतदान के लिए राज ठाकरे के पहुंचने से वहां लोगों और समर्थकों की भीड़ देखने को मिली. उन्होंने शांतिपूर्वक अपना वोट डाला और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया. बीएमसी चुनाव मुंबई के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इससे शहर की नई नगर निगम बनेगी. राज ठाकरे सहित कई बड़े नेता आज अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं.
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने परिवार के साथ डाला वोट
#WATCH | Maharashtra: MNS chief Raj Thackeray, along with his family, arrives at a polling station in Mumbai to cast his vote for the BMC elections. pic.twitter.com/jEPhUXUbjm
— ANI (@ANI) January 15, 2026