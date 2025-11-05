पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, कहा-बिहार में फिर से बनेगी एनडीए सरकार

पटना, 5 नवंबर : सिखों के दसवें गुरु गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व और देव दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और उनकी शिक्षाओं को प्रेरणा स्रोत बताया. भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने भी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''गुरु नानक देव जी का जीवन संदेश हमेशा के लिए मानवता का उपदेश है. करुणा, समानता, धर्म और सेवा पर आधारित उनकी शिक्षाएं बेहद प्रेरक हैं. प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर करें कि उनका ब्रह्म प्रकाश सदैव हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करता रहे.''

इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की भी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक अन्य 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "देश के अपने सभी परिजनों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की कोटि-कोटि शुभकामनाएं. भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़े इस दिव्य अवसर पर हर किसी के लिए सुख, शांति, आरोग्य और सौभाग्य लेकर आएं. पवित्र स्नान, दान-पुण्य, आरती और पूजन से जुड़ी हमारी यह पवित्र पारंपरिक सार्वभौम जीवन को प्रकाशित करें."

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैं आज ऐतिहासिक पटना साहिब गुरुद्वारा में आकर सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं. अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां का दौरा किया था. मोदी सरकार के तहत कई पहल की गई हैं जो अभूतपूर्व थीं, चाहे वह एसआईटी के गठन के माध्यम से 1984 के दंगों के लिए न्याय दिलाना हो, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हो या फिर हेमकुंड साहिब का विकास हो."

उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मोदी सरकार ने पूरे देशभर में धूमधाम से मनाया था. केंद्र की मोदी सरकार सभी के साथ खड़ी है और उनके कल्याण के लिए काम कर रही है. बिहार चुनाव पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनता को कानूनराज चाहिए और विकास की रफ्तार इसी तरह चलती रहनी चाहिए. बिहार वापस से पहले का जंगलराज नहीं चाहता है, इसीलिए फिर से सत्ता में एनडीए की वापसी हो रही है. जनता महागठबंधन के बहकावे में नहीं आने वाली है.