Sitapur: 'चौकी को दलाली का अड्डा बना लिए हो..सीतापुर जिले के BJP विधायक ने पुलिस चौकी में अधिकारियों, कर्मचारियों को डांटा, VIDEO आया सामने

सीतापुर, उत्तर प्रदेश: सीतापुर जिले (Sitapur District) में एक मजदुर को ठेकेदार ने उसके काम के पैसे नहीं दिए.जब वह मांगने गया तो उसे ही उलटे 5 हजार रूपए मांगे, नहीं देने पर लूट का मामला दर्ज करवाने की धमकी दी. पुलिस ने भी मदद नहीं की. ऐसे में सीतापुर के सेउता के विधायक (MLA) ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर जमकर पुलिस (Police) अधिकारियों की क्लास लगाई. बीजेपी के विधायक ज्ञान तिवारी बहादुरगंज पुलिस स्टेशन पहुंचे और कर्मचारी और अधिकारी को जमकर खरी खोटी सुनाई. इस दौरान उन्होंने देखा की जो मजदुर को धमकी दे रहा था, वह पुलिस स्टेशन के भीतर बेड पर लेटा हुआ था.

जिसके बाद विधायक का पारा और ज्यादा चढ़ गया. उन्होंने जमकर सुनाया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:JP MLA Yogesh Verma Slapped: लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को मारा थप्पड़, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा VIDEO

विधायक पुलिस पर बिफरे

विधायक ने जमकर पुलिस को सुनाया

इस दौरान विधायक ज्ञान तिवारी (MLA Gyan Tiwari) ने कहा की ,' साले चौकी को दलाली का अड्डा बना लिए हो, विधायक ने चौकी इंचार्ज को कई बार फोन लगाया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. जिसके कारण इस दौरान उन्होंने इसको लेकर भी इंचार्ज को डांटा.विधायक ने चौकी इंचार्ज से कहा कि उन्होंने तीन बार फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाया और शिकायत को गंभीरता से ना लेने पर नाराज़गी जाहिर की.विधायक ने ठेकेदार को चौकी के भीतर आराम करते देख कर नाराज़गी जताई और कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई होगी.

पुलिस की कार्रवाई

विधायक की शिकायत और वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) अंकुर अग्रवाल ने तत्काल चौकी इंचार्ज राजेश सिंह को लाइन-हाजिर कर दिया.