Bihar Elections 2025 1st Phase Voting: चिराग पासवान की वोटर्स से अपील-जो आपके भविष्य के लिए अच्छा हो, उसे करें वोट

पटना, 6 नवंबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के लिए गुरुवार को पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है. इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह मतदान का पहला चरण है. सबसे पहले मैं अपने सभी मतदाता भाइयों और बहनों से अपील करना चाहूंगा कि वे अपने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यानी मतदान के अधिकार का प्रयोग जरूर करें. आप जिस पर विश्वास करते हैं, जिस पर आपको भरोसा है कि वह आपके भविष्य के लिए सही नेतृत्व प्रदान करेगा, उसे वोट दें.

चिराग ने आगे कहा, "मैं चाहता हूं कि बिहार में आज पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हो. मैं खुद भी मतदान करने जा रहा हूं." लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बुधवार को हरियाणा चुनाव को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी यह भी बताएं कि जो आरोप लगा रहे हैं, क्या यह संभव है. अगर उनके पास सबूत है तो बताएं. उन्होंने कहा कि क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति शारीरिक रूप से 22 जगहों पर जाकर मतदान करें. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं, वे कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं है. यह भी पढ़ें :Bihar Elections 2025 1st Phase Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सुबह 9 बजे तक 13.13 प्रतिशत मतदान, लखीसराय जिले में सबसे कम वोट पड़े

जब आप मतदान में विसंगतियों की शिकायतें करते हैं तो चुनाव आयोग एसआईआर लाता है, लेकिन आपको उससे भी समस्या है. अगर उन्हें अपने पास मौजूद जानकारी पर इतना भरोसा है तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए. एक मीडिया पोस्ट में चिराग ने लिखा कि साथियों! बिहार के चल रहे विधानसभा चुनाव का आज प्रथम चरण का मतदान होना है. ऐसे में जरूरी है अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना. आप सभी से विनम्र अपील है कि अपने-अपने नजदीकी मतदान केंद्रों पर जाकर अवश्य मतदान करें. आपका मत, बिहार के विकास और सशक्त लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.