Bihar Elections 2025 1st Phase Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सुबह 9 बजे तक 13.13 प्रतिशत मतदान, लखीसराय जिले में सबसे कम वोट पड़े

पटना, 6 नवंबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के पहले चरण में सुबह 9 बजे तक 13.13 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, शुरुआती दो घंटों में सबसे अधिक वोट सहरसा में डाले गए हैं. पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ. मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगी हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, सहरसा में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, जहां सुबह 9 बजे तक 15.27 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, बिहार के बेगूसराय जिले में 14.60 प्रतिशत, भोजपुर में 13.11 प्रतिशत, बक्सर में 13.28 प्रतिशत, दरभंगा में 12.48 प्रतिशत, गोपालगंज में 13.97 प्रतिशत, खगड़िया में 14.15 प्रतिशत, मधेपुरा में 13.74 प्रतिशत, मुंगेर में 13.37 प्रतिशत, मुजफ्फरपुर में 14.38 प्रतिशत, नालंदा में 12.45 प्रतिशत, पटना में 11.22 प्रतिशत, समस्तीपुर में 12.86 प्रतिशत, सारण में 13.30 प्रतिशत, शेखपुरा में 12.97 प्रतिशत, सीवान में 13.35 प्रतिशत और वैशाली जिले में 14.30 प्रतिशत मतदान हुआ है. लखीसराय जिले में सबसे कम वोट डाले गए हैं. शुरुआती दो घंटों में यहां सिर्फ 7 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. यह भी पढ़ें : बिहार में पहले चरण के लिए मतदान जारी, लालू-राबड़ी, तेजस्वी और मुकेश सहनी ने परिवार के साथ डाला वोट; देखें VIDEOS

बिहार के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने जानकारी दी कि 121 विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदान केंद्रों पर मतदान निर्धारित समय पर शुरू हुआ. पहले चरण में 1314 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिनमें 1192 पुरुष और 122 महिला उम्मीदवार शामिल हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता हैं, जिनमें 1,98,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिलाएं और 758 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं, जो 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.

121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 45,341 है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 36,733 और शहरी क्षेत्रों में 8,608 मतदान केंद्र शामिल हैं. 320 आदर्श मतदान केंद्र घोषित किए हैं, जिनमें से 926 महिला-प्रबंधित और 107 दिव्यांग-प्रबंधित हैं. अकेले पटना में 5,677 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 541 केवल महिलाओं के लिए, 49 आदर्श मतदान केंद्र, 14 दिव्यांगजनों के अनुकूल मतदान केंद्र और 3 युवा-केंद्रित बूथ शामिल हैं. मुजफ्फरपुर में मतदाता 11 विधानसभा सीटों के लिए 4,186 मतदान केंद्रों पर वोट डाल रहे हैं, जहां लगभग 32.98 लाख मतदाता हैं.