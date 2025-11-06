बिहार में पहले चरण के लिए मतदान जारी, लालू-राबड़ी, तेजस्वी और मुकेश सहनी ने परिवार के साथ डाला वोट; देखें VIDEOS
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज (6 नवंबर 2025) 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू है. कुल 3.75 करोड़ मतदाता 1,314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें RJD के तेजस्वी यादव, BJP के सम्राट चौधरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं. यह भी पढ़े: Bihar Election 2025: बिहार की 121 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 13% मतदान, जानें इस चुनावी लड़ाई के 10 खास पॉइंट्स

लालू परिवार ने वोट डाला

  • लालू प्रसाद यादव और परिवार: RJD प्रमुख लालू प्रसाद ने पटना के पशु चिकित्सा महाविद्यालय ग्राउंड पोलिंग बूथ पर वोट डाला. वोट डालने के बाद उन्होंने कहा, "बदलाव होगा.  उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप को आशीर्वाद दिया. राबड़ी ने मतदाताओं से अपील की, "घर से निकलें, पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट डालें.

  • तेजस्वी यादव: महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी ने रघोपुर सीट से तीसरी बार जीत की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पत्नी राजश्री यादव के साथ वोट डाला और कहा, "हम जीतेंगे. 14 नवंबर को नई सरकार बनेगी।" RJD नेता मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने भी मतदान किया

  • मुकेश सहनी: VIP प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री दावेदार मुकेश सहनी ने दरभंगा में परिवार के साथ वोट डाला. उन्होंने लोगों से अपील की, "जनता ही लोकतंत्र की मालिक है. घर-घर से निकलकर वोट डालें, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार आपका है.

    लालू परिवार ने पटना में डाला वोट

    मुकेश सहनी ने परिवार के साथ डाला वोट

    बिहार में सुबह 9 बजे तक 13.13% मतदान

    बिहार में जारी पहले चरण के मतदान में मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है, और सुबह 9 बजे तक 13.13% मतदान दर्ज हुआ. बिहार में जारी पहले चरण के मतदान में लालू यादव और मुकेश सहनी ने परिवार के साथ वोट डाला

     चुनाव में महागठबंधन और  NDA के बीच है मुकाबला

  बिहार के चुनाव में महागठबंधन (RJD, कांग्रेस, VIP) और NDA (JDU, BJP, LJP, HAM) के बीच कड़ा मुकाबला है. बिहार में जारी चुनाव के बीच तेजस्वी और मुकेश सहनी ने जीत का दावा किया है. हालांकि पहले चरण के बाद दूसरे चरण के लिए मतदान 11 नवंबर को होंगे. जिसके बाद 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी