बिहार में पहले चरण के लिए मतदान जारी, लालू-राबड़ी, तेजस्वी और मुकेश सहनी ने परिवार के साथ डाला वोट; देखें VIDEOS

लालू परिवार ने पटना में डाला वोट

Former Bihar CM and RJD Supremo Lalu Prasad Yadav, his wife and former CM Rabri Devi, RJD leader and Mahagathbandhan's CM face Tejashwi Yadav, his wife, Rajshree Yadav, RJD leaders Misa Bharti and Rohini Acharya show their inked fingers after casting their votes

मुकेश सहनी ने परिवार के साथ डाला वोट

VIP chief and Mahagathbandhan's Deputy CM face Mukesh Sahani, along with his family, cast his vote in the first phase of #BiharElection2025

बिहार में सुबह 9 बजे तक 13.13% मतदान

बिहार में जारी पहले चरण के मतदान में मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है, और सुबह 9 बजे तक 13.13% मतदान दर्ज हुआ. बिहार में जारी पहले चरण के मतदान में लालू यादव और मुकेश सहनी ने परिवार के साथ वोट डाला

चुनाव में महागठबंधन और NDA के बीच है मुकाबला