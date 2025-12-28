Bengaluru Shocker: कई किलोमीटर तक महिला बाइकर का पीछा और परेशान करने के आरोप में तीन गिरफ्तार
बेंगलुरु, 27 दिसंबर: बेंगलुरु (Bengaluru) में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली घटना सामने आई है. शहर के बीटीएम लेआउट इलाके में एक युवती का कई किलोमीटर तक पीछा कर उसे परेशान करने के आरोप में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हुए एक वीडियो (Viral Video) के बाद की गई.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेख रोशन (19), और शेख अयान (19) के रूप में हुई है. दोनों एक चिकन शॉप में काम करते हैं. तीसरा आरोपी शेख रिहान खान (18), बीटीएम लेआउट का निवासी है, जो एक गैराज में कार्यरत है.

यह मामला तब सामने आया जब एक नौ सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वायरल हुआ. यह वीडियो अभि‍नव वासुदेवन नामक युवक ने साझा किया था, जिन्होंने वीडियो के साथ बेंगलुरु पुलिस को टैग करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की. यह भी पढ़ें: Labour Trafficking Racket Busted: मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, राजस्थान पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर से 53 आदिवासी मजदूरों को किया रेस्क्यू

अभिनव ने बताया कि उन्होंने रात 10 बजे से पहले एक मुख्य सड़क पर युवती को परेशान होते देखा. तीन युवक बिना हेलमेट बाइक पर सवार होकर स्कूटर चला रही महिला का लगातार पीछा कर रहे थे और अश्लील टिप्पणियां कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'मैंने सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्ड किया और बीच में दखल दिया. इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए.'

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 25 दिसंबर की आधी रात के आसपास की है. महिला हेलमेट पहनकर स्कूटर से जा रही थी, तभी तीनों युवक दूसरी बाइक पर सवार होकर करीब दो किलोमीटर तक उसका पीछा करते रहे. आरोपी लापरवाही से बाइक चलाते हुए बार-बार महिला के आगे आकर रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे.

शिकायत मिलते ही सादुगुंटेपल्या पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल की गई दोपहिया वाहन को जब्त कर लिया. पुलिस ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. आगे की जांच जारी है.