VIDEO: बेंगलुरु के इंजिनियर ने ऑनलाइन मंगवाया 1.86 लाख रूपए का मोबाइल, बॉक्स खोलकर देखने पर उड़ गए होश.. युवक की खुशी मातम में बदली
Tile sent after ordering mobile online(Credit-@karnatakaportf)

Bengaluru News: लोग आजकल ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं ऑनलाइन मंगवाना पसंद करते है. यहां तक की किराने का सामान भी ऑनलाइन (Online) ही मंगवाते है. इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भी लोग ऑनलाइन ही मंगवाना पसंद करते है. लेकिन बेंगलुरु (Bengaluru) के इंजिनियर के साथ ऐसा कुछ हुआ की अब ऑनलाइन कंपनियों पर ही सवाल खड़े हो गए है. यहांपर इस शख्स ने सैमसंग कंपनी का 1.87 लाख की कीमत वाला सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड सेवन ( Samsung Galaxy Z Fold 7) ऑर्डर किया था. इसके लिए उन्होंने पहले ही भुगतान भी कर दिया था. लेकिन जब पार्सल उनके घर पहुंचा और उन्होंने बॉक्स को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए. इस पार्सल में मोबाइल की जगह एक 'टाइल ' थी.

जिसके कारण उनकी पूरी खुशियां मातम में बदल गई. इसका वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @karnatakaportf नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

मोबाइल की जगह निकली टाइल

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, इंजीनियर प्रेमानंद ने 14 अक्टूबर को अमेज़न (Amazon) ऐप से फोन (Mobile) ऑर्डर किया था और क्रेडिट कार्ड से पूरा भुगतान भी कर दिया था. 19 अक्टूबर को जब पार्सल डिलीवर हुआ, उन्होंने पूरे पैकेजिंग प्रोसेस का वीडियो रिकॉर्ड किया. लेकिन जैसे ही डिब्बा खोला गया, फोन की जगह एक टाइल देखकर वे हैरान रह गए.प्रेमानंद ने बताया, 'मैंने 1.87 लाख का सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 मंगाया था, लेकिन फोन की जगह टाइल मिली. ये वाकई बहुत निराशाजनक है. दिवाली से ठीक एक दिन पहले ये हुआ, जिससे पूरा त्योहार का माहौल बिगड़ गया.उन्होंने लोगों से ऑनलाइन खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की अपील की. हालांकि कंपनी ने बाद में प्रेमानंद को पूरा पैसा रिफंड कर दिया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पुलिस में शिकायत और जांच जारी

घटना के बाद प्रेमानंद ने तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज की और फिर कुमारस्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन में औपचारिक रिपोर्ट दी. पुलिस ने मामला  दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ऑनलाइन खरीदारी पर खड़े हुए सवाल

यह मामला उन हजारों ग्राहकों के लिए चेतावनी है जो बिना जांच-पड़ताल किए ऑनलाइन (Online) महंगे गैजेट्स ऑर्डर करते हैं. जहां एक ओर ई-कॉमर्स कंपनियां भरोसेमंद सेवा का दावा करती हैं, वहीं इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि सुविधा के साथ जोखिम भी बढ़ता जा रहा है.

 