Shajapur Shocker: ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल को आया Heart Attack, टेबल पर बैठे बैठे गिरे, मध्यप्रदेश के शाजापुर का VIDEO आया सामने

शाजापुर, मध्य प्रदेश: हार्ट अटैक (Heart Attack) की घटनाएं आएं दिन सामने आ रही है. लोगों को कही पर भी हार्ट अटैक आने लगे है. ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शाजापुर (Shajapur) से सामने आई है. यहांपर आजाक पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल को अचानक हार्ट अटैक आया और वे नीचे टेबल पर गिर पड़े. इसके बाद उनके साथी ने उन्हें जगाने की काफी कोशिशें की, लेकिन वे नहीं उठे. इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया. ये भी जानकारी सामने आई है की उन्हें इलाज के इंदौर रेफर किया गया है. पुलिस कांस्टेबल का नाम जितेंद्र चंद्रवंशी ब्नाताया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक़ कांस्टेबल (Constable) जितेंद्र ड्यूटी पर तैनात. उसी दौरान उनके सीने में तेज दर्द होने लगा और इसके बाद वे अपने साथ पुलिस कर्मी से बातचीत कर रहे थे और वे नीचे टेबल पर ही गिर पड़े.इसके बाद पुलिस कर्मी और बाकी की लोगों ने उन्हें गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया. तबियत खराब होने के बाद भी वे ड्यूटी पर थे. ये भी एक बड़ा सवाल है. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

लगातार हार्ट अटैक की घटनाओं ने बढ़ाई चिंता

बता दे की रोजाना कही न कही से हार्ट अटैक (Heart Attack) की घटनाएं सामने आ रही है. कई बार मरीजों की जान समय पर इलाज मिलने के कारण बच जाती है. लेकिन कई बार जान नहीं बच पाती. कही पर भी किसी भी जगह पर हार्ट अटैक आने की वजह से लोगों में अब चिंता और डर है.