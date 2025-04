Aaj Ka Mausam, 28 April 2025: बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा में आज से भीषण आंधी-तूफान का अलर्ट, कई इलाकों में ओलावृष्टि के आसार; जानें कैसा रहेगा आपके शहर में आज का मौसम

Todays (28 April) Forecast: पूरा पूर्वी भारत आज से मौसम के बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आज दोपहर या शाम के समय भीषण आंधी-तूफान आने की संभावना है. इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर भारत, केरल, दक्षिण तमिलनाडु और कर्नाटक के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में भी तेज गरज-चमक के साथ भारी बारिश देखने को मिलेगी. कोलकाता में 28 अप्रैल से 4 मई के बीच लगातार भीषण आंधी-तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इस दौरान कोलकाता और आसपास के इलाकों में भारी गरज-चमक और बिजली गिरने के कई दौर देखने को मिल सकते हैं.

ये भी पढें: खराब मौसम के कारण उड़ानों का मार्ग बदला, भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर यात्रियों ने प्रदर्शन किया

Todays (28 April) Forecast: massive thunderstorms expected over Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and north Andhra in afternoon or evening. Parts of northeast India and Kerala, south Tamilnadu and north and west Karnataka will also experience intense thunderstorms activities.… pic.twitter.com/fSDVHCClJa

— 🔴All India Weather (@pkusrain) April 28, 2025