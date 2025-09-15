Satara: महिला ने हॉस्पिटल में दिया 4 बच्चों को एकसाथ जन्म, सातारा में डिलीवरी करनेवाले डॉक्टर और परिजन भी हुए हैरान, बच्चे और मां स्वस्थ

Credit-(X,@WeUttarPradesh)

सातारा, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) के सातारा (Satara) में एक महिला ने हॉस्पिटल (Hospital) में एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है. जिसके कारण डॉक्टर समेत परिजन भी हैरान हो गए है. सातारा के जिला हॉस्पिटल (Hospital) में एक 27 साल की महिला ने तीन लड़कियां और एक लड़के को जन्म दिया. बताया जा रहा है की महिला को इससे पहले पांच साल पहले भी 2 जुडवा बच्चे हुए और बाद में एक बच्चा हुआ था. महिला और बच्चों की हालत ठीक है और सभी स्वस्थ है. महिला का नाम काजल खाकुर्डिया बताया जा रहा है. वह अपने मायके कोरेगांव तहसील में आई हुई थी. अब महिला को कुल सात बच्चे हो गए है.

सोशल मीडिया (Social Media) पर ये घटना अब चर्चा का विषय बन गई है.

महिला ने दिया एक साथ चार बच्चों को जन्म

मां और बच्चे स्वस्थ

जानकारी के मुताबिक़ सातारा के जिला हॉस्पिटल (District Hospital) में शुक्रवार की शाम को महिला ने चार बच्चों को जन्म दिया. इनमें से तीन लड़कियां और एक लड़का है. बताया जा रहा है की महिला मुल रूप से गुजरात (Gujarat) की रहनेवाली है और फिलहाल महिला मजूदरी का काम करती है.

हॉस्पिटल में फैली खुशी की लहर

महिला की डिलीवरी सिजेरियन (Delivery Cesarean) द्वारा की गई तथा मां और सभी बच्चे स्वस्थ हैं.डॉ. देसाई, डॉ. सलमा इनामदार, डॉ. खडतरे, डॉ. झेंडे, डॉ. दीपाली राठौड़ और पूरी मेडिकल टीम ने महिला की सफल डिलीवरी की. इन बच्चों के जन्म के बाद अब हॉस्पिटल में भी चर्चा हो रही है और हॉस्पिटल का स्टाफ भी खुश है.