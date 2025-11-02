Rajgarh Road Accident: जयपुर से नागपुर जा रही कार को तेज रफ़्तार ट्रक ने मारी टक्कर, 100 फीट तक घसीटा, बाल बाल बचे लोग, मध्य प्रदेश के राजगढ़ का VIDEO आया सामने

Truck driver hits car (Credit-@VistaarNews)

Rajgarh Road Accident: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के राजगढ़ (Rajgarh) से एक एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है. जहांपर एक तेज रफ़्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी और करीब 100 फीट तक उसे सड़क पर घसीटा. इस हादसे में कार में सवार लोगों की बाल बाल जान बच गई. बताया जा रहा है ये परिवार जयपुर से नागपुर जा रहा था. इस दौरान हाईवे पर राजगढ़ के कुरावर ब्रिज के पास एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. इसके बाद कार टेढ़ी होकर ट्रक के सामने फंस गई और इसके बाद कई दूर तक कार घसीटते हुए गई.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:MP Road Accident: मध्य प्रदेश के बड़वानी में बस पलटने से एक महिला की मौत, 30 से ज्यादा यात्री घायल

राजगढ़ में एक्सीडेंट

मध्य प्रदेश | राजगढ़ के ब्रिज पर बड़ा हादसा टल गया. जयपुर से नागपुर जा रही कार में सवार पति-पत्नी और उनकी बच्ची बाल-बाल बच गए. रास्ते में अचानक एक कुत्ता आने पर चालक ने ब्रेक लगाए, जिससे कार अनियंत्रित होकर घूम गई। पीछे से आ रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी और करीब 100 फीट… pic.twitter.com/E0LloIsd2C — Vistaar News (@VistaarNews) November 2, 2025

बाल बाल बची जान

जानकारी के मुताबिक, जयपुर से नागपुर जा रहा अग्रवाल परिवार अपनी कार से यात्रा कर रहा था. राजगढ़ (Rajgarh) के कुरावर ब्रिज के पास अचानक सामने से आ रहे एक तेज़ ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रक के आगे फंस गई और कई मीटर तक घसीटती चली गई.

सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा

यह भयावह दृश्य सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रक कार को टक्कर मारते हुए आगे घसीटता जा रहा है, जबकि आसपास के लोग चीख-पुकार करते नजर आते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. स्थानीय लोगों की मदद से परिवार को बाहर निकाला गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.