Gorakhpur Ambulance Fire: चलती एम्बुलेंस में लगी आग, मरीज और परिजनों की बाल बाल बची जान, गोरखपुर का VIDEO आया सामने

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश: चलती गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. कई लोग इसमें अपनी जान गंवा देते है तो कई बार सुझबुझ के कारण लोगों की जान भी बच जाती है. ऐसी ही एक घटना गोरखपुर (Gorakhpur) में सामने आई है. यहांपर एक चलती एम्बुलेंस (Ambulance) में अचानक आग लग गई. जिसके कारण अफरा तफरी मच गई. लेकिन गनीमत रही की एम्बुलेंस और उनके मरीजों की जान ड्राइवर की सुझबुझ से बच गई. आग लगने के कारण कुछ ही देर में ब्लास्ट हुआ और एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर राख हो गई.

यह घटना सोनबरसा मार्केट के फ्लाईओवर पर हुई.कुछ ही पलों में आग ने एंबुलेंस को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @bstvlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: ग्रेटर नोएडा में चलती कार सड़क पर बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान, वीडियो आया सामने

एम्बुलेंस में लगी आग

बनारस से बिहार जा रही थी एंबुलेंस

जानकारी के अनुसार, एंबुलेंस बनारस के बीएचयु ट्रॉमा सेंटर से मरीज को लेकर बिहार के चंपारण (Champaran) जा रही थी. रास्ते में अचानक एंबुलेंस के इंजन से धुआं उठने लगा. ड्राइवर ने वाहन रोककर स्थिति समझने की कोशिश की, लेकिन तभी आग तेजी से फैल गई.एंबुलेंस में मरीज 58 साल की मरीज, उनके बेटे अमित कुमार, और उनका भाई सुमित मौजूद थे. ड्राइवर संतोष कुमार ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी यात्रियों को तुरंत बाहर निकाल लिया, जिससे तीनों की जान बच गई.जैसे ही सभी लोग बाहर निकले, एंबुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर आग की चपेट में आ गया.कुछ ही सेकंडों में दो जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.धमाके के दौरान सिलेंडर के टुकड़े उड़ने लगे, जिनकी चपेट में आकर एक युवक घायल हो गया. पुलिस ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया.

ड्राइवर की बहादुरी से बची तीन जिंदगियां

स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस चालक (Ambulance Driver) संतोष कुमार की जमकर सराहना की.उन्होंने आग की शुरुआत में ही तुरंत एक्शन लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.लोगों का कहना है कि यदि ड्राइवर ने कुछ सेकंड भी देर की होती, तो नतीजे बेहद भयावह हो सकते थे. फायर ब्रिगेड विभाग (Fire Brigade Department) को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक एंबुलेंस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी.आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन नष्ट हो गया.