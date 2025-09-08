Mumbai Gorai Beach: मुंबई के गोराई बीच से ड्राइवर को मिनी बस निकालना पड़ा भारी, गाड़ी पानी में फंसी, यात्रियों की बाल बाल बची जान; VIDEO

Credit-(X,@DCNMaharashtra)

Mumbai Gorai Beach: मुंबई (Mumbai) से बोरीवली (Borivali) के गोराई बीच (Gorai Beach) के किनारे से मिनी बस (Mini Bus) लेकर जाना एक ड्राइवर को काफी महंगा पड़ा. रात में समुद्र में पानी बढ़ने के कारण बस पानी के नीचे आ गई.बताया जा रहा है की इस मिनी बस में पर्यटक (Tourist) सवार थे और वे गोराई बीच घूमने के लिए पहुंचे थे. बस जब रात के समय निकली तो समुद्र का पानी बढ़ चूका था और इस पानी में बस फंस गई और पानी में डूबने लगी. इस बस के यात्री भी इस दौरान बस से बाहर नहीं निकल पाएं. इसके बाद लाइफगार्ड और पुलिस (Police) की मदद से सभी पर्यटकों को सही सलामत बाहर निकाला गया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी की भी जनहानि नहीं हुई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @DCNMaharashtra नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mumbai Rains: जलभराव में फंसी स्कूल बस, बच्चों को बचाने उतरी मुंबई पुलिस; देखें Video

गोराई बीच पर फंसी मिनी बस

लाइफगार्ड्स ने और पुलिस ने बचाई पर्यटकों की जान

इस घटना के बाद हालात बिगड़ते देख स्थानीय लोग और वहां मौजूद लाइफगार्ड्स और पुलिस (Police) ने तुरंत मोर्चा संभाला. सभी पर्यटकों (Tourists) को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.गनीमत रही कि इस घटना में किसी की भी जान नहीं गई और सभी यात्री सुरक्षित बचा लिए गए.

बाल बाल बची पर्यटकों की जान

बता दें की मुंबई (Mumbai) से लगभग 40 किलोमीटर दूर और बोरीवली से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोराई बीच शहर के सबसे साफ और शांत समुद्र तटों में गिना जाता है. ताड़ के पेड़ों से घिरा यह इलाका बीच रिसॉर्ट्स, हॉलिडे कॉटेज और होमस्टे के लिए मशहूर है. वीकेंड पर शांति और सुकून की तलाश में यह जगह मुंबईकरों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट माना जाता है. लेकिन इस बार पर्यटकों की जान पर आफत आ गई.