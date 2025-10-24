Cruelty to Dog: बेजुबान के साथ बेरहमी! कुत्ते को युवक ने ऐसा मारा की तोड़ डाली कमर, राजस्थान के झालावाड़ का VIDEO आया सामने

Credit-(Instagram,vivekdashora.iasmentor)

Cruelty to Dog: बेजुबान जानवरों के क्रूरता की कई घटनाएं सामने आती है. अब राजस्थान (Rajasthan) के झालावाड़ (Jhalawar) जिले के भिलवाड़ा से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक युवक ने कुत्ते को इतनी बेरहमी से मारा की उसकी कमर की हड्डी ही तोड़ डाली. बताया जा रहा है की दूकान में काम करनेवाले युवक ने दूध के कारण इस बेजुबान पर हमला कर दिया. इस युवक ने कुत्ते को इस कदर डंडे से उसकी पिटाई कर दी, की कुत्ते की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई.इसके बाद कुत्ते ने चलने की कोशिश की तो वह गिर गया.

कुत्ते की बेरहमी से पिटाई

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

वीडियो (Video) वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. पुलिस कमिश्नर अमित कुमार ने मीडिया को बताया कि वीडियो में दिख रहा है कि युवक ने कुत्ते पर बेरहमी से हमला किया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई.पुलिस ने आरोपी मनीष सुमन को गिरफ्तार कर लिया है.

दूध के कारण कुत्ते को पीटा

जानकारी के मुताबिक़ आरोपी मनीष सुमन, जो यश किराना स्टोर में काम करता है उसने एक चौथाई लीटर दूध के विवाद में कुत्ते को पीटा.कुत्ते को गंभीर चोटें आईं.शिकायतकर्ता बलवीर प्रजापति ने बताया कि मंगलवार शाम 4 बजे वे चंदा महाराज की पुलिया से संजय कॉलोनी की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने मनीष सुमन को कुत्ते को बेरहमी से पीटते हुए देखा.इसके बाद पुलिस (Police) ने मामला दर्ज किया और पूरी जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.