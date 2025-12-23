Solapur Shocker: बच्चे की पॉटी कपड़े पर लगने से गुस्साया शख्स, प्रेमिका के 3 साल के मासूम की कर दी हत्या, सोलापुर की घटना से सनसनी

(Photo Credits Twitter)

Solapur News: महाराष्ट्र के सोलापुर (Solapur) शहर से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. एमआईडीसी इलाके (MIDC Area) में मां के कथित प्रेमी ने महज कपड़े गंदे होने की बात पर एक 3 साल के मासूम बच्चे (3-Year-Old Child) की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक आरोपी मौलाली उर्फ अकबर अब्दुल रज्जाक मुल्ला अपने प्रेमिका के बच्चे फरहान के साथ सो रहा था.

इसी दौरान बच्चे की गंदगी आरोपी के कपड़ों पर लग गई. इस छोटी-सी बात पर आरोपी बेकाबू हो गया और गुस्से में आकर बच्चे के साथ मारपीट की, फिर गला दबाकर (Strangulation) उसकी जान ले ली.

पोस्टमार्टम ने खोली पोल

घटना के बाद आरोपी ने बच्चे की मां को बताया कि फरहान नीचे गिर गया था. बच्चे को पहले एक निजी हॉस्पिटल (Private Hospital) ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने सरकारी हॉस्पिटल (Government Hospital) रेफर किया. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Postmortem Report) में साफ हुआ कि मौत गला दबाने से हुई है.

मां की शिकायत के बाद केस दर्ज

मासूम की मां शैनाज जफर शेख ने एमआईडीसी पुलिस स्टेशन (MIDC Police Station) में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या (Murder Case) का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया.

कर्नाटक भागने की कोशिश, लेकिन बच न सका आरोपी

घटना के बाद आरोपी बच्चे की मां के साथ कर्नाटक के विजयपुर (Vijayapur, Karnataka) चला गया. वहां बस स्टैंड पर आरोपी फरार हो गया, जबकि बच्चे को बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित (Declared Dead) कर दिया.

पुलिस जांच जारी

सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट के बाद यह साफ हो गया कि यह एक सोची-समझी क्रूर हत्या थी. इसके बाद Solapur MIDC Police ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.