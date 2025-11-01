Greater Noida Accident: कार को रिवर्स लेते समय महिला को कुचला, पीड़िता के दोनों पैर टूटे, ग्रेटर नोएडा में गाड़ी सवार की बड़ी लापरवाही आई सामने: VIDEO

Accident while reversing the car (Credit-@nedricknews)

Greater Noida Accident: ग्रेटर नोएडा (Greater Noida ) के गौर सिटी -2 के 16वीं एवेन्यू सोसायटी में एक कार सवार ने तेज रफ़्तार से कार को रिवर्स लिया और एक महिला को कुचल दिया. इस हादसे (Accident) में महिला बुरी तरह घायल हो गई और महिला के दोनों पैर की हड्डियां टूट गई. गंभीर रूप से घायल महिला को हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में देख सकते है की किस तरह से कार सवार का गाड़ी को रिवर्स लेते हुए नियंत्रण छूट गया और तेज रफ़्तार कार ने पीछे से जा रही महिला को कुचल दिया.घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है.

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला सोसायटी के अंदर पैदल जा रही थी, तभी पार्किंग से कार रिवर्स करते हुए ड्राइवर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सीधा महिला को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही महिला जमीन पर गिर गई.आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे.कुछ लोगों ने घायल महिला को हॉस्पिटल भेजने में मदद की. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: तेज रफ़्तार बाइक सवार रेलवे फाटक के ट्रैक पर गिरा, गाड़ी उठाने की कोशिश में ट्रेन की चपेट में आया, ग्रेटर नोएडा में भयावह हादसा

महिला को कार सवार ने कुचला

लापरवाही से हुआ हादसा

इस वीडियो में देख सकते है की किस तरह से लापरवाही से ड्राइवर ने गाड़ी को तेज रफ़्तार दे रिवर्स लिया. जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ. इस घटना के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों ने कार चालक पर नाराजगी जताई है.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है. पुलिस (Police) ने सीसीटीवी फुटेज (CCTV) के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और कार को जब्त किया गया है.