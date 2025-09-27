VIDEO: सड़क पार कर रही बच्ची को बचाते हुए बाइक सवार गिरा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@GharKa_GhatKa)

बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के बिलासपुर जिले (Bilaspur District) से एक एक्सीडेंट (Accident) सामने आया है. जहांपर बाइक सवार सड़क पार कर रही एक बच्ची को बचाने के लिए खुद ही गिर गया. इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठी महिला भी नीचे गिर गई. लेकिन इस हादसे में बच्ची की जान बच गई और बाइक सवार दोनों की भी जान बच गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अज्मकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देख सकते है की ये घुमारवीं का एक हाईवे है और यहांपर कई वाहन लगातार आ जा रहे है और इसी दौरान एक बाइक सवार आ रहे होते है और अचानक इनकी गाड़ी के सामने एक बच्ची आ जाती है और ये बाइक सवार नीचे गिर जाते है.

बच्ची को बचाने के लिए बाइक सवार गिरे

बाल बाल बची सभी की जान

इस हादसे (Accident) में बाइक चालक ने बच्ची को चोट से बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाया. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई.हादसे में बाइक चला रहा युवक और उसके पीछे बैठी महिला दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.गाड़ी के गिरने के बाद दोनों को देखकर मौके पर मौजूद राहगीर तुरंत मदद के लिए आगे आए. उन्होंने घायलों को पास के हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचाया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

यह हादसा सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गया और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.लोग बाइक सवार की साहस और सतर्कता की सराहना कर रहे हैं.उनका कहना है कि अगर उसने समय रहते ब्रेक न लगाया होता तो बच्ची की जान खतरे में पड़ सकती थी.