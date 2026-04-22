8th Pay Commission News: 8वां वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय, कर्मचारी 8cpc.gov.in पर दे सकते हैं सुझाव

8th Pay Commission News: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) ने मेमोरेंडम (ज्ञापन) जमा करने की समय सीमा को लेकर चल रहे भ्रम को दूर करते हुए एक औपचारिक स्पष्टीकरण जारी किया है. आयोग ने पुष्टि की है कि सभी हितधारकों के सुझावों के लिए डिजिटल विंडो अभी भी सक्रिय है. हालांकि, व्यक्तिगत रूप से परामर्श चाहने वाले संघों के लिए 20 अप्रैल की शुरुआती समय सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन आम सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और संघों के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तक खुली है.

मेमोरेंडम जमा करने के लिए दो अलग-अलग समय सीमाएं

20 अप्रैल को जारी प्रेस विज्ञप्ति में आयोग ने दो-स्तरीय सबमिशन प्रक्रिया का विवरण दिया है. पहली समय सीमा उन यूनियनों और संघों के लिए थी जो दिल्ली और पुणे में आयोग की प्रारंभिक बैठकों के दौरान व्यक्तिगत बातचीत की मांग कर रहे थे. दूसरी और अधिक समावेशी समय सीमा उन सभी के लिए है जो वेतनमान, भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अपने सुझाव देना चाहते हैं. ये सुझाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल 8cpc.gov.in पर 30 अप्रैल तक दर्ज किए जा सकते हैं. यह भी पढ़े: 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2026 से मिलेगा डीए एरियर? जानें पूरी जानकारी

8वें वेतन आयोग का उद्देश्य और दायरा

भारत सरकार द्वारा गठित 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मुआवजे के ढांचे की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है. सामान्यतः हर दशक में एक बार गठित होने वाला यह आयोग सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का वेतन मुद्रास्फीति और जीवनयापन की बढ़ती लागत के अनुरूप प्रतिस्पर्धी बना रहे. केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए "Terms of Reference" को मंजूरी दी थी. आयोग की सिफारिशें न केवल केंद्रीय कर्मचारियों बल्कि राज्य सरकारों के वेतन ढांचे के लिए भी एक मानक (Benchmark) के रूप में कार्य करती हैं.

राष्ट्रव्यापी परामर्श चरण का विस्तार

व्यापक समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने घोषणा की है कि परामर्श केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा. क्षेत्रीय दृष्टिकोण जुटाने के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त बैठकें निर्धारित की गई हैं. अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यह परामर्श चरण निष्पक्षता बनाए रखने और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है. आयोग वेतन वृद्धि और पेंशन संशोधन पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले डेटा का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एकत्र करना चाहता है.

हितधारकों के लिए मुख्य बिंदु

ऑनलाइन सबमिशन: 30 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in के माध्यम से खुला है.

व्यक्तिगत बैठक के अनुरोध: प्रारंभिक दौर की बैठकों (20 अप्रैल) के लिए विंडो अब बंद हो चुकी है.

भविष्य की बैठकें: भारत के विभिन्न राज्यों में चर्चा के अगले दौर की घोषणा जल्द ही की जाएगी.

अप्रैल के अंतिम दिन नजदीक आने के साथ, व्यक्तिगत कर्मचारियों और छोटे संघों के पास उन निर्णयों को प्रभावित करने का यह अंतिम अवसर है, जो अगले दशक के लिए केंद्र सरकार के मुआवजे और वेतन संरचना को परिभाषित करेंगे.