Jaunpur Road Accident: श्रद्धालुओं से भरी लक्ज़री बस ट्रेलर से टकराई, 4 की मौत, 9 यात्री घायल, जौनपुर में हुआ भीषण एक्सीडेंट; VIDEO

Jaunpur Road Accident: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के जौनपुर (Jaunpur) जिले में एक भीषण सड़क हादसा (Road Accident) सामने आया है. जहांपर अयोध्या से वाराणसी जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक टूरिस्ट बस (Bus) ट्रेलर (Trailer) से जा टकराई. इस भयावह हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई तो वही 9 यात्री घायल बताएं जा रहे है. जानकारी के मुताबिक़ सभी श्रद्धालु छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) से आए थे. वे अयोध्या में भगवान श्रीराम के दर्शन करके वाराणसी जा रहे थे. रास्ते में बस ने ट्रेलर को ओवरटेक (Overtake) करने की कोशिश की और जिसके कारण ये हादसा हो गया. इस हादसे में बस के सामने का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया.

ट्रेलर से टकराई बस

कैसे हुआ हादसा?

जौनपुर जिले (Jaunpur District) के लाइन बाजार थाना इलाके के सिहीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास ये हादसा हुआ. ट्रेलर को ओवरटेक करने की कोशिश में बस टकरा गई. इस हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई तो वही 9 लोग घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक़ सभी लोग छत्तीसगढ़ से आए थे. इस बस में 50 यात्री सवार थे.

पुलिस का बयान

पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि श्रद्धालु छत्तीसगढ़ से आए थे. वे अयोध्या में भगवान श्रीराम के दर्शन कर वाराणसी जा रहे थे.रास्ते में बस ने ट्रेलर को ओवरटेक करने की कोशिश की और हादसा हो गया.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस और ट्रेलर को कब्जे में ले लिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.