Pratapgarh Road Accident: तेज रफ्तार कार सवार ने सड़क किनारे दुकानदार समेत 4 लोगों को कुचला, 3 की हुई मौत, प्रतापगढ़ जिले के एक्सीडेंट का VIDEO आया सामने
Credit-(X,@News1IndiaTweet)

Pratapgarh Road Accident: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रतापगढ़ (Pratapgarh) जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र के प्रयागराज-लखनऊ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहांपर एक तेज कार सवार ने दूकान पर खड़े 4 लोगों को कुचल दिया.इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. तो वही एक गंभीर रूप से घायल हो गया है.जिसका इलाज हॉस्पिटल (Hospital) में चल रहा है.गाड़ी से नियंत्रण छूटने के कारण ये हादसा हुआ और कार सीधे सड़क किनारे की दूकान पर जाकर टकराई. इस एक्सीडेंट (Accident) का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है.

जो काफी भयावह है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @News1IndiaTweet नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:UP Road Accident: यूपी में भीषण सड़क हादसा, धरियावद के मयादा घाटी के पास बस पलटने से 2 लोगों की मौत, कई जख्मी- VIDEO

प्रतापगढ़ जिले में भीषण एक्सीडेंट

 

कैसे हुआ एक्सीडेंट ?

बताया जा रहा है की तेज रफ्तार होने के कारण कार से चालक का नियंत्रण छूट गया और कार सीधे सड़क के किनारे की दुकान से जा टकराई. इस दौरान दूकान में काफी लोग मौजूद थे. इस हादसे में मधु सोनकर की मौके पर मौत हो गई तो वही अरविंद.शिल्पा समेत तीन लोगों को रायबरेली (RaeBareli) के एम्स में भेजा गया था. जहां इलाज के दौरान और लोगों की मौत हो गई.

पुलिस ने शुरू की जांच

बताया जा रहा है की इस हादसे के बाद पुलिस (Police) ने कार चालक को हिरासत में लिया है. उसकी जांच चल रही है. लोगों का कहना है की इस मार्ग से ज्यादातर तेज रफ्तार से वाहन चलाएं जाते है.इस घटना के बाद मृतकों के परिवार में शोक फैल गया है तो वही लोगों में रोष भी देखा जा रहा है.

 