KBC 17: 'कौन बनेगा करोड़पति' शो में जाने के लिए क्या करना होता है? जानिए रजिस्ट्रेशन से लेकर गेम खेलने तक का पूरा सफर

KBC 17: अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 (who will become a crorepati season 17)' में जल्द ही एक कंटेस्टेंट 1 करोड़ रुपये जीतने वाला है. सोनी टीवी (Sony TV) द्वारा शेयर किए गए नए प्रोमो में उत्तराखंड के आदित्य कुमार को शो का पहला करोड़पति बताया जा रहा है. अब वह 7 करोड़ रुपये के जैकपॉट सवाल के लिए कोशिश करेंगे, हालांकि देखना यह होगा कि वह इतनी बड़ी रकम जीत पाते हैं या नहीं. इस बीच लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि 'कौन बनेगा करोड़पति' शो में जाने के लिए क्या करना होता है? इस आर्टिकल में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर गेम खेलने तक की पूरी प्रक्रिया (Game Process) के बारे में बताएंगे.

इस बार 'कौन बनेगा करोड़पति?'

KBC में जाने के लिए क्या करना होगा?

कौन बनेगा करोड़पति यानी KBC सिर्फ एक क्विज शो नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों का मंच है. हर साल जब अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) टीवी पर सवाल पूछते हैं, तो लाखों लोगों की ख्वाहिश होती है कि काश वे हॉट सीट पर बैठे होते. लेकिन सवाल यह है कि KBC में जाने के लिए क्या करना होगा?

सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन (Registration) की. शो के लिए रजिस्ट्रेशन सोनी टीवी और सोनी लिव ऐप पर शुरू होता है. यहां से आपसे एक सवाल पूछा जाता है. आपको ऐप, SMS या IVR कॉल के जरिए उस सवाल का सही जवाब देना होता है. समय पर सही जवाब भेजने वालों के नाम लकी ड्रॉ के जरिए चुने जाते हैं.

शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुलाया जाता है मुंबई

इसके बाद, शो की टीम शॉर्टलिस्ट (Shortlisted Candidates) किए गए लोगों को बुलाती है. उनसे बुनियादी जानकारी ली जाती है और फिर उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है. ऑडिशन (Auditions) में दो चरण होते हैं। पहला लिखित परीक्षा होती है, जिसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स (General Knowledge & Current Affairs) से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. दूसरा व्यक्तित्व परीक्षण होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि आप टीवी पर कितने आत्मविश्वास से आ सकते हैं.

अगर आप इन दोनों चरणों में पास हो जाते हैं, तो आपके दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification) किया जाता है. इसके लिए आपको आधार कार्ड (Aadhar Card), पैन कार्ड (PAN Card), पते का प्रमाण और फोटो जैसे जरूरी पहचान पत्र देने होते हैं. दस्तावेजों के क्लियर होने के बाद, आपको मुंबई बुलाया जाता है.

'फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट' जीतने के बाद मिलती है 'हॉट सीट'

अब आता है शो का सबसे रोमांचक हिस्सा यानी "फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट (Fastest Finger First)". यहां स्टूडियो में बैठे प्रतियोगियों को स्क्रीन पर एक सवाल का जवाब जल्द से जल्द देना होता है. जो सबसे पहले सही जवाब देता है, वह हॉट सीट पर पहुंचता है और अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर खेल शुरू करता है.

खेल के दौरान आपको कई लाइफलाइन (Lifeline) मिलती हैं, जैसे 50:50, ऑडियंस पोल या फोन-अ-फ्रेंड. इनका इस्तेमाल करके आप खेल को आगे बढ़ा सकते हैं. हर सही जवाब के साथ रकम बढ़ती जाती है और अगर आप समझदारी से खेलें तो करोड़पति बनना भी मुमकिन है.

धोखाधड़ी करने वालों से रहें सावधान

ध्यान देने वाली बात यह है कि केबीसी में जाने के लिए किसी भी तरह का शुल्क या चार्ज देने की जरूरत नहीं है. अगर आपको कोई फर्जी कॉल या मैसेज (Fake Call or Message) आता है जिसमें पैसे मांगकर लकी ड्रॉ (Lucky Draw) जीतने की बात कही जाती है, तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा न करें.

तो अगर आप भी केबीसी में जाना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए. थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा आत्मविश्वास और सही समय पर सही जवाब आपके सपनों को साकार कर सकता है.