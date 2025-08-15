KBC 17: अमिताभ बच्चान ने पूछा 7.5 लाख रुपये का सवाल, दो लाइफलाइन लेने के बाद भी नहीं मिला सही जवाब; क्या आप दे सकते हैं?

Kaun Banega Crorepati Season 17

Kaun Banega Crorepati 17: कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन 11 अगस्त से शुरू हो चुका है और हर एपिसोड में दर्शकों को नए-नए कंटेस्टेंट और दिलचस्प सवाल देखने को मिल रहे हैं. चौथे एपिसोड में हॉट सीट पर बैठीं कल्याणी ने अपने ज्ञान और आत्मविश्वास से सभी को प्रभावित किया. उन्होंने शुरुआती 7 सवाल सही जवाब देकर 70 हजार रुपये तक का सफर तय किया. लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब उनके सामने 7.5 लाख रुपये का सवाल आया.

सवाल था, 'तुर्कमेनिस्तान में स्थित उस गैस क्रेटर का स्थानीय नाम क्या है, जिसे ‘गेट्स ऑफ हेल’ कहा जाता है और जो आधी सदी से लगातार जल रहा है?'

₹5 लाख पर ही छोड़ना पड़ा खेल

कल्याणी ने इस कठिन सवाल के लिए ‘ऑडियंस पोल’ लाइफलाइन का इस्तेमाल किया. दर्शकों ने उन्हें ऑप्शन (B) जहन्नम सुझाया. लेकिन सही जवाब था "दरवाजe गैस क्रेटर" जिसे स्थानीय तौर पर "शाइनिंग ऑफ काराकुम" भी कहा जाता है. इस गैस क्रेटर की आग 1971 से लगातार जल रही है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं.

दूसरी मदद के लिए कल्याणी ने ‘50-50’ लाइफलाइन भी ली, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे पाई. गलत जवाब चुनने की वजह से उन्हें 5 लाख रुपये पर खेल छोड़ना पड़ा.

खेल के पैसे का क्या करेंगी विजेता?

खेल खत्म होने के बाद अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि वो इस इनाम की राशि का क्या करेंगी. कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये पैसा वो अपने माता-पिता को देंगी, क्योंकि आज जो कुछ भी हैं, वो उन्हीं की बदौलत है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि माता-पिता को पूरे भारत का टूर कराना उनका सपना है और अब वो इसे पूरा कर पाएंगी.

आज 3 महिला अधिकारी होंगी प्रतियोगी

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) के मौके पर आज दर्शकों को एक खास तोहफा मिलने वाला है. अमिताभ बच्चन हॉट सीट पर तीन महिला अफसरों का स्वागत करेंगे, जो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से हैं. इनमें शामिल हैं – कर्नल सोफिया कुरैशी (भारतीय सेना), विंग कमांडर व्योमिका सिंह (भारतीय वायुसेना) और कमांडर प्रेर्णा देवस्थली (भारतीय नौसेना). खास बात यह है कि कमांडर प्रेर्णा देवस्थली ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान मीडिया ब्रीफिंग में अहम भूमिका निभाई थी.

इस स्पेशल एपिसोड में देशभक्ति, प्रेरणा और गर्व का माहौल देखने को मिलेगा. यानी आज के एपिसोड में ज्ञान के साथ-साथ देश के वीर सपूतों की कहानियों का भी आनंद मिलेगा.