‘The Pride of Bharat – Chhatrapati Shivaji Maharaj’: ऋषभ शेट्टी बने छत्रपति शिवाजी महाराज, ‘द प्राइड ऑफ भारत’ में प्रीतम-प्रसून जोशी का संगम

‘The Pride of Bharat – Chhatrapati Shivaji Maharaj’: साउथ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी, जो ‘कांतारा’ की जबरदस्त सफलता के बाद चर्चा में हैं, अब छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में नज़र आएंगे. संदीप सिंह के निर्देशन में बनने वाली इस ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म का नाम ‘द प्राइड ऑफ भारत – छत्रपति शिवाजी महाराज’ रखा गया है. हाल ही में आई अपडेट के अनुसार, इस भव्य बायोपिक के संगीत की जिम्मेदारी प्रीतम चक्रवर्ती को सौंपी गई है, जबकि मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक प्रसून जोशी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं. दोनों ही कलाकारों का संगम फिल्म को म्यूज़िक और लेखन के क्षेत्र में एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाने का वादा करता है.

‘कांतारा’ की अपार सफलता के बाद रिषभ शेट्टी अपनी आगामी फिल्मों ‘कांतारा: चैप्टर 1’ और ‘जय हनुमान’ की शूटिंग में व्यस्त हैं. इसके साथ ही, अब वे महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में नज़र आएंगे, जो उनके करियर का सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण रोल माना जा रहा है.

Pritam and Prasoon Join Rishab Shetty’s Chhatrapati Shivaji Maharaj Biopic

RISHAB SHETTY IN & AS 'CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ': SANDEEP SINGH SIGNS PRITAM - PRASOON JOSHI FOR THE FILM... Lyricist #PrasoonJoshi and music composer #Pritam will collaborate for the first time on #ThePrideOfBharat: #ChhatrapatiShivajiMaharaj.

