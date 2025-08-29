Vishal And Sai Dhanshika Engagement: एक्टर विशाल और साई धनशिका की हुई सगाई, जन्मदिन पर फैंस को दिया डबल तोहफा

एक्टर विशाल ने अपने 47वें जन्मदिन पर एक्ट्रेस साई धनशिका से सगाई कर ली है (Photo Credits : X)

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर विशाल (Vishal) ने अपने 47वें जन्मदिन पर फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है. विशाल ने अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस साई धनशिका (Sai Dhanshika) से सगाई (Engagement) कर ली है. इस जोड़े ने 29 अगस्त, 2025 (शुक्रवार) को अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक दूसरे को अंगूठी पहनाई.

विशाल ने इस खास मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर कीं. उन्होंने लिखा, "इस दुनिया के कोने-कोने से मेरे खास जन्मदिन पर मुझे शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी प्यारे लोगों का शुक्रिया. मुझे यह खुशखबरी साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे परिवारों के बीच साई धनशिका के साथ मेरी सगाई हो गई है. मैं बहुत सकारात्मक और धन्य महसूस कर रहा हूँ. हमेशा की तरह आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की जरूरत है."

क्यों टाल दी गई शादी?

दिलचस्प बात यह है कि विशाल और धनशिका की शादी भी 29 अगस्त को ही होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया. इसके पीछे की वजह नडिगर संगम (साउथ इंडियन आर्टिस्ट एसोसिएशन) की बिल्डिंग का अधूरा निर्माण है. विशाल, जो नडिगर संगम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ने पहले ही कहा था कि वह इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद ही शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं.

Thank u all u darlings from every nook and corner of this universe for wishing and blessing me on my special birthday. Happy to share the good news of my #engagement that happend today with @SaiDhanshika amidst our families.feeling positive and blessed. Seeking your blessings and… pic.twitter.com/N417OT11Um — Vishal (@VishalKOfficial) August 29, 2025

प्यार का किया था खुलेआम इजहार

विशाल और धनशिका ने इसी साल मई 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. उस वक्त धनशिका ने विशाल के बारे में बात करते हुए कहा था, "मैं उन्हें 15 सालों से जानती हूँ. हम जब भी मिलते थे, वह मुझे बहुत सम्मान देते थे. जब मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में थी, तो वह मेरे घर आए थे और मेरे लिए आवाज उठाई थी. कोई भी हीरो कभी मेरे घर नहीं आया. उनका यह कदम दिल को छू लेने वाला था."

वहीं, विशाल ने भी धनशिका को अपना सबसे अच्छा जीवनसाथी बताते हुए कहा था, "वह एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं. कहते हैं कि भगवान सबसे अच्छी चीज आखिर के लिए बचाकर रखते हैं, और मुझे विश्वास है कि उन्होंने धनशिका को मेरे लिए ही बचाया था. हम एक बहुत ही सकारात्मक और प्यारी जिंदगी जीने जा रहे हैं."

आने वाली फिल्में

काम की बात करें तो, साई धनशिका अपनी आने वाली फिल्म 'योगी दा' की रिलीज का इंतजार कर रही हैं. वहीं, विशाल अपनी 35वीं फिल्म 'मगुदम' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसे रवि अरासु डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ दुशारा विजयन, योगी बाबू और अंजलि भी नजर आएंगे.