कनाडा में भारतीय मूल के शख्स को उम्रकैद की सजा, गैंगस्टर विशाल वालिया की हत्या में था दोषी; जानें क्या है पूरा मामला?

Balraj Singh Basra Life Sentence in Canada: कनाडा की एक अदालत ने भारतीय मूल के गैंगस्टर बलराज सिंह बसरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उसे 2022 में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय (UBC) के पास हुई गोलीबारी में विशाल वालिया की हत्या का दोषी पाया गया था. अदालत ने बसरा को 25 साल के लिए पैरोल पर रोक लगाने का आदेश दिया है. ब्रिटिश कोलंबिया के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of Colombia) ने यह सजा सुनाई.

जस्टिस वॉरेन मिलमैन (Justice Warren Millman) ने इस हत्या को "सार्वजनिक स्थान पर एक बेहद पूर्वनियोजित और क्रूर हत्या" बताया. अदालत ने कहा कि बसरा और उसके साथियों ने हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए वाहन और हथियारों में आग लगा दी थी.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 17 अक्टूबर, 2022 का है, जब 38 वर्षीय विशाल वालिया को यूनिवर्सिटी गोल्फ क्लब (University Golf Club) की पार्किंग में गोली मार दी गई थी. वालिया कथित तौर पर यूनाइटेड नेशंस गैंग (United Nations Gang) से जुड़ा था और हाल ही में अपने साथियों से उसका मतभेद चल रहा था. हत्या के समय उसकी गर्लफ्रेंड पांच महीने की प्रेगनेंट थी.

अपराध के बाद, बसरा और उसके दो साथी - इकबाल कांग और डेआंड्रे बैप्टिस्ट एक चोरी की ऑडी कार में भाग गए. बाद में उन्होंने सबूत मिटाने के लिए कार में आग लगा दी. आग पास की एक इमारत और एक बिजली के खंभे तक फैल गई, जिससे आसपास खड़े लोगों की जान खतरे में पड़ गई.

ऐसे गिरफ्तार हुए आरोपी

पुलिस (Canada Police) ने तेज रफ्तार से पीछा करने के बाद तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया. रिचमंड हाईवे पर एक पुलिस वाहन ने अपराधियों की कार को टक्कर मारकर रोक लिया. अदालत में पेश किए गए वीडियो फुटेज में पूरा दृश्य कैद हो गया.

इकबाल कांग को दूसरे दर्जे की हत्या के लिए बिना पैरोल के 17 साल की सजा मिली, जबकि डेआंड्रे बैप्टिस्ट को साजिश रचने के लिए 13 साल की सजा मिली. वहीं, बसरा को आगजनी के लिए 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जो उसकी उम्रकैद की सजा के साथ-साथ चलेगी.