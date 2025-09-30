UP: ₹50 करोड़ की बीमा राशि हड़पने के लिए मां, बाप और बीवी का मर्डर; चौथी पत्नी ने खोला राज; आरोपी Vishal Singhal गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

Meerut Insurance Fraud Case: यूपी के मेरठ और हापुड़ (Hapur Insurance Fraud Case) से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने 37 वर्षीय विशाल सिंघल को गिरफ्तार (Vishal Singhal Arrested) किया है, जिस पर करोड़ों रुपये की बीमा राशि हड़पने के लिए अपनी पहली पत्नी, पिता और मां की हत्या करने का आरोप है. पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी ने अब तक लगभग ₹1.5 करोड़ का दावा किया है और ₹50 करोड़ तक की रकम हासिल करने की कोशिश कर रहा था. विशाल की चौथी पत्नी श्रेया ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया.

ये भी पढें: CMCH Viral Video: शर्मनाक! व्हीलचेयर न मिलने पर बेटे ने बीमार पिता को फर्श पर घसीटा, अस्पताल स्टाफ सस्पेंड (Watch Video)

आरोपी की चौथी पत्नी ने किया खुलासा

श्रेया ने खुलासा किया कि विशाल लगातार उस पर कई हाई-वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसियों (High-value Insurance Policies) पर साइन करने का दबाव बना रहा था. साथ ही उसने देखा कि उसके ससुराल के कई सदस्य संदिग्ध हालात में मारे गए हैं. श्रेया का कहना है कि उसके ससुर ने उससे मदद भी मांगी थी और कहा था कि उन्हें अपनी जान का खतरा है. उनकी मौत के बाद, वह डर से मायके भाग गई और पुलिस (Meerut Police) से संपर्क किया.

अस्पताल की भूमिका पर भी संदेह

पुलिस जांच में पता चला है कि विशाल सिंघल हर बार एक ही तरीका अपनाता था. वह अपने टारगेट के नाम पर दर्जनों पॉलिसी लेता, फिर सड़क दुर्घटना का झूठा दावा (Road Sccident False Claim) करके पीड़ित को मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराता. बाद में बीमा का दावा करता. उसकी पहली पत्नी, मां और पिता, की मृत्यु भी उसी अस्पताल में हुई, जिससे डॉक्टरों की भूमिका पर संदेह गहरा गया है.

64 पॉलिसियों में ₹50 करोड़ का बीमा

आरोपी के पिता, मुकेश सिंघल के नाम पर 64 एक्टिव पॉलिसियां थीं, जिनकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये थी. मार्च 2024 में उनकी मृत्यु को सड़क दुर्घटना घोषित किया गया था, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड (Medical Records) और पोस्टमार्टम (Post Mortem) रिपोर्ट में कई कमियां पाई गईं. गाड़ी का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया. बीमा कंपनी ने डॉक्यूमेंट (Insurance Company Documents) में उम्र और पहचान संबंधी कमियों पर आपत्ति जताई और FIR दर्ज कराई.

लग्जरी कारें और संदिग्ध खर्च

पुलिस (Hapur Police) को यह भी पता चला कि परिवार की घोषित आय 30 लाख रुपये का वार्षिक प्रीमियम चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं थी. अपने पिता की मृत्यु से ठीक दो महीने पहले, आरोपी ने कई लग्जरी गाड़ियों के लिए लोन लिया था, जिसका भुगतान उनकी मृत्यु के बाद किया गया. पुलिस अब गहन वित्तीय जांच कर रही है.